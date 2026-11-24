高雄市政府與NVIDIA輝達合作推動燈塔計畫，針對黃仁勳回任執行長一事，高雄市長陳其邁今天表示，智慧燈塔計畫不受輝達內部爭議影響，但黃仁勳持續擔任執行長，對於台灣的半導體供應鏈來說比較明確、沒有變化風險，相對來講是利多。

高雄市政府與輝達合作推動城市級智慧治理專案，由輝達提供硬體、AI平台與技術支援，打造「城市級主權 AI」治理大腦。

輝達剛宣布黃仁勳回任執行長，今天上午市政會議前，陳其邁針對輝達人事異動對高雄燈塔計畫是否有影響一事受訪。

陳其邁表示， AI發展是擋不住的趨勢，對於算力、智慧交通、智慧城市相關解決方案也有需求；輝達內部爭議，對於全球的產業趨勢或智慧城市應用不會有任何影響。

陳其邁說，AI發展不只是NVIDIA一家公司，還涉及到龐大的供應鏈，台灣在半導體部分，我們有非常多的供應鏈廠商，黃仁勳如果回任CEO，對台灣半導體供應來說，會是一個比較明確、比較沒有變化的一個風險存在，所以相對來講是利多。

此外，美國政府對於黃仁勳可能涉及的共諜案仍在進行中。陳其邁強調，整體可能涉及美國國內法律或國會聽證部分，必須尊重他們調查，但對於高雄燈塔計畫沒有絲毫影響，這是可以確定的。