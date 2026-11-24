「Jensen，歡迎回來！」嘉義市神經內科名醫宋思權以一場別開生面的「皮衣加油行動」，為輝達執行長黃仁勳送上祝福。因黃仁勳以皮衣造型聞名，宋思權在他遭遇風波、期待重返輝達之際，決定每天換穿一件不同的皮質上衣，以自己的方式替他加油，沒想到這項承諾意外成為一段有趣的生活紀錄。

宋思權從第一天穿上YSL皮衣開始，每天早上站在衣櫃前挑選不同款式，搭配服裝、拍照留念，將替黃仁勳加油化為每天的小儀式。他也曾穿上Brunello Cucinelli焦糖棕羊毛領皮夾克，搭配奶油白燈芯絨長褲及Bottega Veneta翠綠毛衣，展現不同風格。

過程中，宋思權不時在臉書分享穿搭照片，還幽默表示，自己衣櫃裡還有好多件皮衣，真要每天換一件，還可以穿上好一陣子。即使黃仁勳回歸的希望一度看似渺茫，他仍表示，只要還有一絲希望，就會繼續穿皮衣替Jensen加油。

宋思權也從企業經營與產業競爭角度分析，認為輝達員工為了自身薪資及公司未來，應有自救動力，沒有黃仁勳的輝達，可能引發難以想像的骨牌效應，公司的未來發展值得觀察。他相信，黃仁勳的領導實力仍是輝達的重要資產，也期待這位AI教父有朝一日重返AI領導地位。

如今，宋思權將9張不同皮衣穿搭照排成九宮格，為這場持續多日的「皮衣秀」留下紀念。他表示，起初只是想穿件皮衣替Jensen加油，沒想到每天挑衣服、搭配、拍照，竟成為那段日子裡期待的一件小事。

隨著黃仁勳回歸消息傳出，宋思權也開心迎接，認為終於可以讓每天換穿皮衣的約定告一段落。至於衣櫃裡還沒輪到的皮衣，他笑說，就留著改天慢慢穿。一場原本只是個人表達支持的穿搭行動，意外成為對科技產業領袖的另類應援，也讓9天皮衣秀留下有趣的紀念。