台股近期劇烈震動，為穩定市場信心，產、官大咖昨（23）日齊聲力挺人工智慧（AI）產業，強調輝達風波、美國期中選舉只是短期因素，對AI產業未來充滿信心。經濟部長龔明鑫轉述產業界說法，部分訂單能見度已看到2029年。

政府救市多箭齊發，行政院長卓榮泰昨日邀集科技、金融業、工商團體共27位業界代表座談，被外界視為「救市會議」，會後並由財經首長與產業代表召開記者會，公開喊話力挺經濟成長前景，重振投資人信心。

卓揆表示，政府原則是「精準掌握局勢、審慎合理因應」，他於會後作出六大裁示：經濟基本面良好、政府持續推動AI相關投資、正面看待國安基金擴大規模、檢討處置股鬆綁、支持中小微企業、公協會適時對外論述。

電機電子工業同業公會理事長劉揚偉表示，從產業面觀察，台灣供應鏈占全球AI伺服器產業比重超過九成，供應面相當健康；需求面持續暢旺，預期這樣的情況至少還會持續兩、三年以上。

劉揚偉喊話「四個相信」，首先，相信前輝達執行長黃仁勳眼光，過去數十年來投入打造的AI產業方向正確，是百年一遇、可能帶來新一波產業革命的發展；其次，相信輝達將持續在技術上引領AI產業；第三，相信台灣供應鏈韌性足以支撐AI產業發展；第四，相信台灣政府會提出相關政策，協助產業及金融業順利度過短期動盪。

台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，台灣產業布局多元，具備足夠韌性，短、中、長期發展都值得期待。公會受理明年台北國際電腦展（COMPUTEX）展位登記以來，收到超過5,600個展位需求，即使增加600個展位，仍有超過1,400個缺口，反映台灣科技業依然不斷奮力向上，對未來充滿高度信心。

台灣半導體產業協會理事長侯永清表示，AI成長大趨勢不會改變，就近期市場波動而言，尚未看到客戶調整訂單或出貨，長期需求依舊強勁。

他預估，半導體產業產值將從2025年的約6.5兆元，成長至2026年的9兆1,900億元，年增超過四成，業界對達成目標具有信心。