AI市場雜音頻傳，衝擊全球股市，台積電（2330）昨（23）日罕見在非法說會期間打破沉默，對市場信心喊話，強調全球AI需求與日俱增，長期展望持續看好，高喊「市場對先進製程技術需求依然強勁」，產能持續供不應求。

市場解讀，台積電維持對後市強烈看好觀點，打臉近期市場對「AI泡沫化」與資本支出回報率的負面猜測，為半導體與AI供應鏈注入強心針，也澄清市場AI需求突然斷崖式下跌的傳聞。

台積電信心喊話，市場按讚，周一ADR早盤勁揚逾15%。

台積電為全球晶圓代工龍頭，這次領頭喊話，法人認為將有助提振市場對半導體產業鏈與AI後市信心，從上游IC設計、到下游封測端，都將持續受益這波熱潮，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、京元電（2449）等齊步喊衝。

台積電指出，全球對AI的需求與日俱增，長期展望持續看好。隨著應用場景逐漸從聊天機器人轉向AI助理，代理式AI的普及，更進一步推升整體需求。

台積電強調，半導體在AI大趨勢中，依舊扮演不可或缺的核心角色。隨著半導體在全球供應鏈中的價值持續攀升，不僅為全球客戶開創值得掌握的龐大商機，也為台積帶來更多高價值潛力。