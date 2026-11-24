蘋果傳有意於明年3月推出第二代平價筆電MacBook Neo之餘，iPhone 18及iPhone 18e等平價手機也有望接棒亮相，台積電（2330）、大立光（3008）、和碩（4938）等供應鏈迎來新一波拉貨潮。

業界分析，今年蘋果首度採取春、秋兩季分批發表手機產品策略，並於秋季先推出iPhone 18 Pro以及iPhone Duo等旗艦機，明年春季會再發表iPhone 18或iPhone 18e等平價機種，全面搶攻各種價格帶的手機市場商機。

供應鏈消息指出，標準款iPhone 18即將在今年11月底、12月初進入生產階段，並於明年首季步入量產階段，因此近期相關供應鏈都在陸續備貨中。

針對iPhone 18以及iPhone 18e規格部分，市場傳聞，二款機種均將搭載A20晶片；其中，iPhone 18延續6.3吋OELD大螢幕，動態島可能變窄，整體外觀無大規模改款，記憶體將升級為12GB，採雙鏡頭設計，價格推估約32,900元。

入門級iPhone 18e方面，記憶體為9GB，OLED螢幕則從6.1吋提升至6.3吋，並導入動態島設計。