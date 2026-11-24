第十屆台灣醫療科技展將於12月3日登場，聚焦疾病整合治療、國際創投、醫藥供應鏈韌性、醫療品質、國際商機及人才培育六大主軸，推動台灣醫療科技拓展全球市場。

六大主軸包括七大疾病主題展現台灣整合治療實力、國際創投與12家新創齊聚，鏈結全球資本、推動國際醫藥供應鏈韌性合作、國際醫療評比專家來台，以治療成果對接世界、27國代表團拓展跨國醫療與產業商機、12間臨床技能教室培育未來醫療科技人才。

預計將集結650家機構、2,100個展位，迎接27國、65個海外代表團來台共襄盛舉。

主辦單位生策會昨（23）日表示，醫療科技展今年以「由醫療科技展示邁向疾病解決方案」為年度主題，推動台灣醫療科技從單一設備與技術展示，朝整合性疾病解決方案輸出發展。自12月2日起以六大主題舉辦國際論壇與商機交流活動。