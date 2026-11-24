全球積極衝AI，並開始思索如何維持AI世界秩序，OpenAI倡議全球頂尖AI公司應共同約定模型研發上限之外，在維持AI世界秩序方面，系統整合（SI）、資安廠扮演哨兵角色，負責提前發現AI安全疑慮或遭入侵時亡羊補牢工作，中華資安（7765）、精誠（6214）、零壹（3029）、iKala等台廠均積極投入。

隨AI應用全面進入企業與政府，AI代理等服務帶來的資安風險同步升級，iKala董事長程世嘉指出，AI代理行為不可預測，企業與政府思維應該轉向「AI代理零信任」，確定導入AI時，「資安優先效能」的準則，預期未來幾年「資安圍欄」將是企業與政府在AI治理的重點。

近期台灣資安業者與SI業者的AI資安業務升溫。在企業內部建立主權AI或雲端AI應用時，因員工使用或是軟體漏洞，導致AI代理失控或外洩資訊。

資安龍頭中華資安總經理洪進福指出，傳統防火牆無法辨識員工透過合法連線傳送的機密文字，一旦將內部原始碼或客戶個資貼入外部模型，極易造成核心資料外流；具備跨系統執行權限的AI Agent若缺乏明確授權邊界，也可能因指令注入或憑證遭竊而釀成自動化資安破口。他以自研AI治理閘道「AI Archway」為例，要建立「看得見、守得住、懂自家、可治理」的資安。