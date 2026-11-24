AI需求旺，鋼鐵業迎來結構性復甦，其中，華新麗華（1605）、中鋼（2002）、豐興（2015）均指出，近期來自AI與半導體設備、機器人材料需求大增，中鋼棒線接單達全年目標，豐興第3季條線營收年增28%。

華新在AI液冷材料已貢獻獲利；且因高階航太材料也出現產能缺口，華新英國廠產能拚倍增。華新麗華表示，由於航太相關引擎用料需求強勁，英國子公司SMP現有產能供不應求，擬持續擴產因應。

國內鋼廠率先感受到工具機零組件客戶拉貨。今年前十月台灣工具機關鍵零組件出口14.2億美元、年增14.5%，10月單月年增27.4%，前十月整機出口則年減0.2%。半導體設備及自動化設備都需要精密傳動元件，滾珠螺桿、傳動軸等零件出貨增加，直接反映在上游棒材及合金鋼的採購量。

豐興指出，工具機關鍵零組件是今年下游客戶接單最強的項目，帶動前三季條線銷量達26.3萬公噸、年增8%，第3季出貨年增16%，營收達20.7億元、年增28%。中鋼今年棒線接單量已達標，近期又見部分螺絲急單，預期明年上半年接單有機會優於今年下半年。

華新是三家鋼廠中，已明確從AI液冷取得獲利的業者。執行長王錫欽指出，華新的管材、冷精棒已用於AI伺服器液冷系統，並帶來業績與獲利。相關客戶的生產基地集中在越南，華新規劃在當地設廠供應管材及冷精加工材料，目標一年內完成建廠及設備導入。