中華電信（2412）力挺台灣新創，已直接或由基金投資逾百家台灣新創，並透過5G加速器輔導近90家新創，已有三家新創上市，明年底前上市或準備上市新創近十家，未來更大力推動新創團隊打國際盃。

法人看好，中華電挺新創，也為公司孵育更多小金雞，助攻後市。

中華電信昨（23）日舉辦「2026中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮，交通部次長伍勝園與中華電信董事長簡志誠出席。今年共吸引736組團隊參與，為去年的2.8倍，創下歷屆新高。伍勝園表示，AI、5G及新興科技快速發展，數位科技已成推動交通運輸轉型與提升公共服務品質的重要力量。交通部持續推動智慧交通與數位創新應用，運用AI、交通大數據及車聯網等技術，強化交通安全與運輸效率；中華電信投入科技創新與人才培育，為台灣智慧交通及數位創新發展注入新動能。

簡志誠指出，呼應國家韌性，深化賽事與電信連結，今年增設「海地星空」獎項，並新增「智慧通信」主題，鼓勵團隊從實際需求出發，結合AI與通信技術，提出具創新性及實際應用價值的解決方案。近年中華電信持續透過賽事發掘優秀人才及新創團隊，協助創新技術加速落地，中華電信直、間接並透過基金模式投資超過100家新創企業。

中華電信執行副總陳元凱指出，中華電信5G加速器已輔導近90家新創，其中，三家已上市櫃，預期至明年底將有近十家新創公司上市櫃；輔導的新創中，以海地星空、智慧醫療以及AI影音相關等三大領域為主，更看好台灣創新團隊在運用AI科技已相當到位。

談到近期輝達創辦人黃仁勳請辭對AI產業及股價造成動盪，簡志誠受訪表示，中華電信有投資AI算力，不僅推出AI算力租用，更積極以AI算力開發創新應用，目前輝達事件對中華電信沒有影響。