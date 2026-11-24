精確實業（3162）昨（23）日宣布，該公司成功切入SpaceX旗下Starlink（星鏈）供應鏈，取得衛星接收器V4系列高壓外殼總成產品八年長約，預計今年底開始出貨，宣告正式跨足全球衛星通訊產業。

精確旗下歐洲精確實業公司（UATE）日前正式取得客戶認可，承接星鏈民用衛星接收器基座外殼產品。該產品主要應用於Starlink家用衛星網路終端設備，隨著全球用戶持續增加及衛星網路服務快速拓展，相關終端設備拉貨動能可望逐步放大。

為因應客戶需求及產能擴充，UATE 同步規劃導入7,000噸壓鑄設備，提升生產能力及設備利用率；同時，公司與客戶另有三項新專案持續洽談中，未來合作範圍可望進一步擴大。

此次成功取得星鏈訂單，展現精確多年累積的精密製造、金屬加工及跨國供應鏈整合能力。公司除持續深耕新能源汽車電池盒業務外，也積極布局 AI伺服器液冷、智慧製造設備及衛星通訊等高成長市場，透過多元產業布局與長期客戶合作，持續擴大營運規模並提升國際競爭力。

精確旗下AI液冷散熱業務取得全球知名散熱品牌、散熱解決方案大廠Cooler Master（訊凱國際）Vendor Code，正式成為其合格供應商。代表精確在AI伺服器液冷散熱產品的技術研發、生產製造與品質管理體系，獲得國際一線散熱廠商認證，標誌公司成功切入全球散熱供應鏈。