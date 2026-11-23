數發部長林宜敬日前接受奧地利「標準報」專訪指出，台灣政府網路每天抵禦約280萬次網攻，攻擊來源包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗等。他形容，台灣宛如自由世界的「蜜罐」，在持續攻防實戰中，累積大量資安情資與應變經驗。

數發部資安署今天透過新聞稿表示，林宜敬近日接受奧地利「標準報」（DER STANDARD）專訪，分享台灣政府網路抵禦攻擊的經驗，並深入剖析人工智慧（AI）快速發展所衍生的新型資安威脅、中俄網攻合流趨勢，以及民主供應鏈韌性等議題。

林宜敬指出，網路攻擊已成為全球權力競逐的工具，台灣長期處於地緣政治最前線，每日平均成功抵禦約280萬次來自境外的網路攻擊，來源包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗等。

他形容，台灣宛如自由世界的「蜜罐」（Honeypot，誘捕與觀測網攻的防禦前哨），在持續不斷的攻防實戰中，累積深厚資安情資與應變經驗，進而發展出具備高度韌性的資安產業。

林宜敬強調，面對近期影響全球約7成網站的PHP程式語言重大資安漏洞，台灣、日本與韓國的資安團隊皆高度戒備、連夜測試修補，展現東亞民主國家對關鍵基礎設施防護的警覺與重視。

關於探討智慧城市與物聯網（IoT）發展，林宜敬以近期法國發生連網冰箱遭駭客入侵事件為例指出，10年前全球熱衷於「萬物聯網」，但將冰箱、交通號誌等非必要設備直接連上網際網路，反而會製造嚴重的資安破口，一旦遭駭恐導致城市基礎設施癱瘓。因此，台灣目前正務實檢視並切斷不必要的網路連結，降低系統性風險。

林宜敬分析，目前歐洲面臨的網路攻擊多源自俄羅斯，亞洲則主要來自中國，然而，兩者近年正展現密切的協同合作態勢。

他指出，面對AI帶來的新一波資安競賽，民主陣營須緊密合作來維持技術領先優勢，如AI企業Anthropic已啟動「Project Glasswing」計畫，在模型全面公開前，優先提供給受信任的企業進行內部漏洞檢測與修補，目前已有台灣企業正式加入該項國際合作計畫。

林宜敬表示，為確保資通訊（ICT）產業安全，全球供應鏈已區分為「民主供應鏈」與「紅色供應鏈」兩大體系。台灣正積極推動資安標準認證制度，強化關鍵供應鏈的資安防護力，也提醒歐洲產業界在與中國經貿往來時，應審慎防範「養、套、殺」的產業競爭風險，避免核心技術遭吸收並反遭市場排擠。