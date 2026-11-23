台灣半導體產業協會理事長、台積電資深副總經理侯永清今天指出，半導體技術是推動AI成長不可或缺的必要條件，在此趨勢下，台灣半導體產業仍會持續強勁，另對近期短期事件，目前沒有客戶調整訂單或出貨，且長期需求面依然強勁。

行政院長卓榮泰今天邀請產業及金融業界代表進行座談，與會者聚焦台灣半導體產業成長趨勢、產業競爭力等議題。

侯永清於會後記者會表示，AI成長是大趨勢，半導體技術則是推動AI成長不可或缺的必要條件。在此趨勢下，台灣半導體產業仍會持續強勁，針對短期事件影響，目前沒看到客戶針對訂單、出貨有任何調整，甚至針對長期需求，目前看到需求依舊強勁，未有減弱趨勢。

侯永清指出，在此情形下，半導體產業產值2025年達新台幣6.5兆元，預估2026年應可達9兆1900億元，今年成長率應超過4成，目前半導體產業公司對達到此目標的信心相對強勁。展望未來，只要技術、產能可持續提供，半導體產業將持續成長趨勢，不會因短期波動有任何變化。

國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸則說，國際雲端服務供應商（CSP）業者及調查機構目前對整體AI產業前景預估沒有任何短期下修，各界面對美國期中選舉，即使是有些不一樣的情勢發展，仍相信國際AI競爭大趨勢不變，任何一個國家和區域都不會希望在AI國力發展上有所延緩。

曹世綸指出，基於這個大前提假設，同時也看到現在很多美國公司，不管是AI客戶營收或用戶數增加，均並未停下腳步，更重要的是，在AI應用方面，包括智慧醫療、半導體供應鏈的IC設計及IC製造，都大量導入AI應用。從需求面的角度，可能不是一家晶片公司或單獨的企業，就會影響整體AI產業發展。

對於台灣半導體產業的長期競爭力，曹世綸表示，過去數十年台灣在先進製造、設計、封裝方面累積了全球競爭力，更重要的是，台灣擁有許多技術護城河，再加上全球完整供應鏈，以目前整體製造供應鏈來看，不管是AI伺服器或半導體製造，台灣的角色和市占率短期都沒有任何替代方案。

曹世綸說，從台灣供應鏈角度來看，不管是從需求或供給的配合上，2028年、2029年依然在「供不應求」的狀況，需要填補產能。

曹世綸表示，另據國際半導體產業協會預估，從現在至2030年，台灣半導體製造廠增加數量占比將達整體增加數量的27%；2028年半導體設備及材料部分，台灣也是最大支出的地區，顯示半導體製造仍然具有正向、暢旺的方向。

經濟部長龔明鑫總結表示，台灣今年的經濟發展非常好，從基本面來看也非常健康，這一波的影響，比較屬於消息面，包括美國輝達事件、美國期中選舉等，這樣的波動與衝擊，屬於短期性；此外，與會者也提醒，在資本市場波動下，不要影響中小微企業可能的籌資能力，也要協助中小微企業。