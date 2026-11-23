台北市電腦公會理事長暨宏碁（2353）董事長陳俊聖23日表示，「在產業全球布局方面，我們（台廠）擁有足夠的韌性與相當的信心，無論在短期、中期或長期的發展上，台灣產業一定會越來越好」。此外，他說，近期開放2027年COMPUTEX（台北國際電腦展）展位登記，報名踴躍、呈現一位難求盛況，顯示台灣科技產業對未來充滿高度信心。

陳俊聖今日以台北市電腦公會理事長身分出席行政院救市會議。

陳俊聖表示，「台北市電腦公會的會員裡頭涵蓋了許多不同領域的產業。雖然外界統稱我們為 ICT（資通訊）產業，但事實上，不論是在 PC（個人電腦）、Server（伺服器）、工業電腦（IPC），乃至於資訊軟體等各個面向，台灣的科技產業其實是一個非常多元的生態系」。

陳俊聖指出，「在產業全球布局方面，我們擁有足夠的韌性與相當的信心，無論在短期、中期或長期的發展上，台灣產業一定會越來越好」！

陳俊聖認為，在諸多台北市電腦公會的重點業務當中，COMPUTEX是最具指標性的國際大展。「就在上個月，我們正式開放明年度（2027年）COMPUTEX的展位登記，總共創下超過5,600個攤位的龐大需求」！

陳俊聖說，「即便我們已經盡力擴增了600個展位，目前仍然有超過1,400個展位的需求缺口，從這個實質的數據就可以清楚看到，台灣的科技產業依然不斷地奮力向上、大步向前，對未來充滿高度信心」。