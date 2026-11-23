行政院23日邀集產業界與公協會代表座談，會後記者會上，代表電電公會出席的劉揚偉喊出「四個相信」：相信黃仁勳的眼光、相信輝達（NVIDIA）、相信台灣供應鏈的韌性，以及相信台灣政府。他說，最近輝達事件與美國期中選舉造成的股市波動，從產業角度看都是短期波動。

劉揚偉表示，黃仁勳嘔心瀝血數十載打造的AI產業，是非常正確、百年一遇，可能是新的產業革命；輝達也會持續在技術上領導整個AI產業；台灣供應鏈的韌性絕對可以支撐AI產業發展；政府也會提出相關政策，協助產業和金融業順利度過這段短時間的動盪。

他指出，台灣供應鏈占AI伺服器產業超過九成，供應面非常健康；需求面仍非常暢旺，尤其CSP與模型廠商的需求非常強，整個產業非常正常且健康，這樣的情況至少還會持續兩三年以上。

台北市電腦公會理事長陳俊聖說，公會會員橫跨PC、伺服器、工業電腦、資訊軟體等領域，台灣產業非常多元，產業布局有足夠韌性，短、中、長期發展應該會越來越好。他指出，公會10月15日開始登記明年COMPUTEX展位，總共收到超過5,600個展位需求，在增加600個展位的情況下，仍有超過1,400個展位的缺口，顯示台灣產業仍不斷奮力向上。

台灣半導體產業協會理事長侯永清表示，AI持續成長的大趨勢不會改變，半導體技術是推動AI成長不可或缺的條件，台灣半導體產業仍會持續強勁。針對短期事件影響，目前沒有看到客戶調整訂單或出貨，長期需求依舊強勁。他預估，半導體產業產值將從2025年約6.5兆元，成長到2026年的9兆1,900億元，年增超過40%，業界對達標的信心相對強。

SEMI台灣區總裁曹世綸指出，目前沒有任何研究機構或CSP業者短期下修AI前景，即使美國期中選舉出現不同情勢，任何國家都不會希望AI國力發展延緩。台灣在AI伺服器與半導體製造的角色和市占率，短期沒有可替代的方案，至少到2028年、甚至2029年，都還會供不應求，2028年台灣也將是半導體設備與材料支出最大的地區。

科學園區同業公會副理事長葉勝發則說，這次全球股市下修應屬價格重估，還看不到AI泡沫。園區985家公司中，半導體約267家，今年到8月產值成長38%，預估年底可達40%。訂單能見度前所未有，可看到2027、2028年，有些公司已談到2029年。他也呼籲政府在財經政策、主權AI與算力投入上更加積極。

銀行公會理事長董瑞斌則表示，會中有代表擔心銀行會因國內外經濟或股市問題對企業抽銀根，但出席的銀行都認為不會，只要還款繳息正常，不論國內外政經情勢如何變動，都不會有這樣的考量。

不過，董瑞斌坦言，近期銀行面臨較大挑戰。ICT產業銷售暢旺，資金需求較大，銀行必須找足夠的存款因應，否則會有流動性覆蓋比率（LCR）的問題。他比喻，放款是銀行的產品，存款是原料，產品熱銷時，就必須掌握足夠的原料來源，因此資金成本和未來放款利率可能提高，「台灣其實不缺資金，只是已經沒有廉價的資金」。