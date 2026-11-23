針對近日外界關注28GHz頻段規劃，中華電信（2412）董事長簡志誠多次呼籲，政府主導協調將28GHz頻譜規劃為專屬Ka頻段的低軌衛星專用，以接軌國際。遠傳（4904）今日特別發出聲明稿指出，行動通信與衛星頻譜共存共用為國際趨勢，現行機制已可兼顧發展，無移頻之必要。

雙方（中華電信與遠傳）對於頻譜討論爭議導火線起於Amazon Leo來台所需的28GHz頻譜，在遠傳手中，遠傳也已經拿下Amazon Leo在台代理權。

而中華電信除已經引進低軌衛星OneWeb及中軌衛星SES加上自己擁有的高軌衛星，是台灣唯一擁有高中低軌衛星的電信業者，但簡志誠多次強調，仍持持續爭取與Amazon Leo合作。

隨著Amazon Leo即將在2027年推出商業服務，頻譜議題討論也越演越烈。

簡志誠建議，政府出面主導，將台灣5G毫米波（現位於28GHz）移頻至26GHz，讓5G與低軌衛星各走各的路，為台灣太空經濟打造乾淨完整的頻譜環境；28GHz頻譜規劃完成後，可望接軌國際衛星發展。

遠傳則強調，行動通信與衛星通信頻譜共存共用已是國際發展趨勢，現行法令亦有明確的頻譜共用機制，已可兼顧行動通信與衛星通信發展需求，並無移頻必要性，現階段應優先透過共存共用機制提升頻譜使用效益，維持頻譜政策的穩定性。

遠傳說明如下：

一、頻譜共存共用是國際必然趨勢 頻譜是稀缺資源，同一頻段同時供地面行動通訊與衛星通訊使用，已是全球與6G時代的常態。國際標準組織「3GPP」定義的27.5∼29.5GHz毫米波頻段，原就可作為5G行動通訊與衛星通訊頻段，並由頻譜持有業者依需求決定共用模式。處理同頻干擾的技術也已經成熟，國際間已有許多實際運作案例。 二、現行政策已明定頻譜共用機制 交通部於2021年修正無線電頻率供應計畫，經公開預告及蒐集各界意見後，於2022年公布相關規範，明定「28GHz頻段在衛星業者與既有行動寬頻業者完成協議並經主管機關核准後，即可供衛星通信使用」。數位發展部後續亦延續相關政策方向，開放27.9∼29.5GHz供衛星通信使用。 遠傳支持依循現行政策及法規機制，透過衛星業者與行動通信業者協調合作，在兼顧既有頻譜使用權益下，促進衛星通信服務發展。 三、遠傳已依循現行機制完成共用申請 遠傳已與國際衛星業者進行合作，並依現行機制完成頻率共用申請，順利取得數位發展部頻率核配，以及國家通訊傳播委員會營運計畫與網路設置計畫核可，顯示在現行共用機制下，已具備推動衛星服務在台落地條件。 四、頻譜政策應維持穩定與信賴保護 交通部於2021年修正無線電頻率供應計畫，並經完整行政程序確立，業者也據此作出長期的網路建設與投資規劃。頻譜政策貴在穩定與可預期，若在政策既定、執照期間內重新劃分頻譜，將有違信賴保護原則，也不利於未來的頻譜釋照與產業投資。

遠傳表示，衛星通信與行動通訊具有互補性，並非零和選擇，樂見有需求的衛星業者，以及有意共同促進衛星產業發展電信業者來洽談合作，也支持主管機關研擬鼓勵措施，促成更多頻率共用，在兼顧既有頻譜使用權益與政策穩定的前提下，加速衛星服務在台落地。