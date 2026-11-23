針對近期BIS 加大對於海外算力管制範圍，加強審查海外資料中心的最終租戶及母公司不可來自中國的動作，法人表示，海外小型Neocloud 業者將成為首當其衝的受害者，其資料中心主要位於東南亞等地，承接中國客戶訂單比重較高，將會是主要審查對象。整體來看，2027年AI伺服器仍維持成長趨勢，2028年資料中心布建可能將放緩。

法人指出，美系大型 CSP 八成以上的資料中心位於歐美等地，而中大型 Neocloud 包含 CoreWeave、Nebius 亦有逾半在手訂單來自美系大型 CSP，相對受此管制影響較低。而中系企業部分，阿里巴巴下修 28 年度雲端營收成長幅度，騰訊則有部分預付算力合約可能將於後續季度回沖，皆表明海外算力控管將影響中系CSP 算力分配規劃，承接其算力訂單的小型Neocloud 將面臨不小的違約風險。

整體來看，法人認為明年在監管還未落實的情況下，ODM廠營收獲利都將持續創高，不過2028年在監管趨於嚴格的情況下，資料中心布建速度恐將遭到限縮，ODM廠獲利成長幅度可能將面臨下修。