中華電信（2412）投資影視再傳捷報，第63屆金馬獎22日公布得獎名單，中華電信投資國際合製黑色動作警匪電影《狂忘警探》勇奪最佳美術設計及最佳音效共兩項大獎！

《狂忘警探》由鬼才導演 SABU 、與知名製片黃江豐、市山尚三、王思靜共同打造高規格國際黑色動作鉅片，集結金馬影帝阮經天、謝盈萱、黃冠智等眾多一線演員，更入選威尼斯影展、多倫多國際影展、東京國際影展等指標性國際影展，預計2027年3月正式上映。

中華電信指出，積極布局具發展潛力的優質內容，除《狂忘警探》獲金馬獎大獎肯定，共同投資出品台韓愛情電影《那張照片裡的我們》與客傳會、瀚草文創以及《茶金》金獎團隊共同呈現，「導演版」近期亦榮獲第31屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards）「最佳連續劇獎」。

中華電信強調，以實際行動支持原創影視，協助台灣內容產業接軌國際，更為MOD、Hami Video提供多元豐富的精彩內容，與國內外優秀團隊共創影視產業新未來。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信透過多元投資深化內容布局，以資金串聯、內容投資、策略合作等面向，支持優秀團隊製作高品質的影視作品。投資電影《狂忘警探》、《那張照片裡的我們》登上華語電影最高殿堂、獲金馬獎多項大獎提名，是對中華電信長期支持台灣影視發展的重要肯定，未來將持續結盟優質影視團隊，讓世界看見台灣優秀的影視軟實力。

除國內外屢傳捷報，中華電信表示，投資作品亦獲眾多國際串流平台與海外發行片商青睞。電影《山忌 黃衣小飛俠》版權銷售至港澳及東南亞國家，透過國際串流平台上架美洲、歐洲、大洋洲、中東及印度等市場，近期正式上架Netflix平台；《進行曲》除在泰國、新加坡、美國等地放映，並於日本全國上映。戲劇部分，《成名在望》登上Netflix平台，《郵票與舒芙蕾》亦與Disney+同步首播；經典沉浸式互動劇場改編的奇幻影集《微醺大飯店1980s》在高雄電影節首映廣受好評，12 月 6 日起MOD、Hami Video首播，將與觀眾見面。

中華電信指出，MOD、Hami Video提供多元豐富的精彩影視，打造觀影首選平台。據文策院最新公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查報告」，Hami Video為「國內影視串流平台付費率」第一；資策會產業情報研究所(MIC)「2026台灣影音觀看行為調查：線上串流訂閱情況」亦顯示，Hami Video為用戶選擇「訂閱國內串流平台」第一名。