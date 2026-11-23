Anthropic上市後股價急速修正，加上全球人工智慧AI市場前景雜音頻傳，外界關注AI市場前景變化與台積電（2330）營運連動性，台積電今日回應提問提出最新看法。

台積電完整回應如下：

全球對 AI 的需求與日俱增，長期展望持續看好。隨著應用場景逐漸從聊天機器人（Chatbot）轉向 AI 助理（AI Assistant），代理式 AI（Agentic AI）的普及更進一步推升了整體需求。

半導體在 AI 大趨勢中依舊扮演不可或缺的核心角色。隨著半導體在全球供應鏈中的價值持續攀升，不僅為我們全球客戶開創值得掌握的龐大商機，也為台積公司帶來更多高價值潛力——因為無論客戶採用何種架構方案，都需要最先進的半導體製程技術作為後盾。先進的半導體製程產能供不應求的情況持續存在。