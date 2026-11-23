記憶體廠華邦電今天宣布，與國立成功大學成立共同研發中心，華邦電每年將投入新台幣1000萬元，結合雙方研發能量，聚焦AI在半導體製程優化與電路設計、先進封裝熱管理、次世代電容元件及智慧製程等前瞻技術，並深化人才培育。

華邦電今天發布新聞稿表示，華邦電過去與成大已累計推動13項產學合作計畫，未來將建立長期合作與定期交流機制，透過雙方高層組成的指導委員會，持續檢視技術研發方向及合作成果，並於成大自強校區啟端館設置共同研究與交流空間。

華邦電總經理陳沛銘說，隨著人工智慧（AI）與新興應用持續發展，半導體產業對記憶體效能、製程技術及系統整合的要求不斷提升。

陳沛銘表示，華邦電長期重視自主研發與技術創新，這次與成大成立共同研發中心，不僅是雙方既有合作的延伸，更是深化前瞻技術布局與人才培育的重要里程碑。

陳沛銘指出，未來雙方將聚焦4大核心技術領域，包括AI驅動半導體製程優化與積體電路設計、先進封裝與記憶體架構熱管理、次世代電容元件與AI輔助模擬，以及智慧製程與機器學習維運，透過跨領域技術整合，加速新材料、新製程及新元件的技術開發，持續強化記憶體技術競爭力。

華邦電與成大共同研發中心主任將由成大智慧半導體及永續製造學院院長許渭州擔任，他表示，期待透過整合成大跨領域研究能量與華邦電的產業技術需求，深化關鍵技術研發與人才培育合作，推動半導體技術創新與專業人才發展，共同提升台灣半導體產業的長期競爭力。