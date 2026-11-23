電腦品牌廠華碩持續深化商用市場布局，旗下人工智慧（AI）數位轉型解決方案媒合平台「ASUS EXPERTHUB解決方案任意門」攜手中華民國資訊軟體服務商業同業公會，串聯9家台灣軟體服務業者（ISV）前進泰國，參與近期舉辦的台泰AI產業交流媒合會，對接當地企業、系統整合商與經銷商。

華碩今天發布新聞稿說明，此次集結偉康科技、以力、愛比科技、預約科技行銷、思銳智慧科技、網際智慧、日峰科技、英特內軟體及一等一科技等ISV，聚焦製造、零售、教育及企業管理等多元領域。

華碩表示，此次參與媒合的企業橫跨15類產業，以金融、醫療、資訊科技及製造業居多，尤其對AI應用、企業流程自動化及業務行銷工具展現高度興趣，反映泰國當地企業對提升營運效率、優化工作流程與拓展業務的重視。

華碩指出，未來將持續與國家發展委員會、軟體公會攜手，結合政府、公協會、軟體業者、國際產業夥伴與通路資源，把台灣AI軟硬整合實力推向世界。