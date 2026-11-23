台綜院今天公布10月電力景氣燈號續亮紅燈，已經連續19個月為熱絡表現。台綜院分析，人工智慧（AI）熱潮扮演支撐台灣經濟成長的關鍵角色，國內半導體生產動能穩健，不過AI投資進入效益檢驗期，後續應關注資本支出是否能繼續帶動生產及出口。

台綜院指出，全球AI應用及高效能運算需求維持熱絡，帶動台灣先進製程、先進封裝及相關設備需求，尤其先進製程產線維持高稼動率，半導體業單月用電量創歷年次高；10月全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.91%，製造業高壓以上用電量成長0.76%，電力景氣燈號維持熱絡紅燈。

觀察產業表現，製造業受AI、高效能運算及資料中心需求帶動，半導體及資通訊供應鏈生產活動維持熱絡；不過受去年同期高基期影響，半導體用電成長率放緩至0.17%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈 。

電腦、電子及光學製品業方面，受惠於AI伺服器、雲端運算及網通設備需求，相關產品外銷接單持續暢旺；但部分光學及面板產品需求相對疲弱，影響國內生產及用電表現，使整體產業用電未隨AI相關產品接單成長而同步增加。

台綜院分析，綜合用電與外銷訂單走勢來看，電腦、電子及光學製品業接單需求維持熱絡，不過國內生產動能相對平緩，整體景氣轉為溫和成長，電力景氣燈號由紅燈轉為黃紅燈。

另一方面，AI相關設備與材料需求逐步擴散至機械設備及鋼鐵等產業，帶動部分傳統產業生產活動增溫；相較之下，紡織、塑橡膠等產業景氣仍顯低迷。

台綜院認為，儘管製造業分化態勢仍存，AI需求的帶動效益已逐步擴及相關供應鏈，進一步挹注國內經濟成長動能，預估10月經濟成長率為6.8%。

展望未來，台綜院分析，隨著AI應用由生成式AI逐步拓展至代理式AI，推升整體算力需求，帶動高階晶片、伺服器及相關設備需求成長，為全球半導體產業開啟新一波成長契機，並形成技術升級、運算需求與基礎建設投資相互帶動的成長循環。

台綜院指出，AI需求已是支撐台灣經濟成長的主要力量，但隨著全球雲端業者資本支出規模持續擴大，市場對AI投資效益及財務風險的關注逐漸升溫，未來資本支出能否維持高速成長，將是牽動台灣後續出口、生產及經濟成長的關鍵變數。