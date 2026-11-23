科林研發（Lam Research））宣布與 LEGO Education 合作，擴大兒童及青少年參與科學、科技、工程與數學（STEM）的實作學習機會，協助培育未來世代的創新人才。

隨著新興 AI 時代帶動半導體、運算、機器人及先進科學領域的需求成長，支撐這些產業發展的相關專業人才缺口也日益擴大。在獲得科林研發基金會（Lam Foundation）1500 萬美元的資金支持下，此次全新合作奠基於雙方長期對 STEM 教育的重視，旨在使更多5至16歲的學生有機會參與兼具教育意義與吸引力的學習體驗。

科林研發相信，及早接觸 STEM 教育並從中獲得學習樂趣的兒童，未來更有可能持續學習相關領域，並且更願意從事 STEM 相關職業。實作學習有助於讓兒童理解艱深的概念。LEGO Education 近期委託進行的一項國際研究發現，每10位教師中就有9位認為學生在參與實作活動時最能投入學習；超過80%的教師表示，透過遊戲學習有助於提升學生的合作能力、問題解決能力、自我激勵及內化學習知識。然而，全球67%受訪教師認為，目前的電腦科學教材缺乏實作與協作的元素。

科林研發總裁暨執行長 Tim Archer 表示：「無論面臨任何挑戰，科技往往是解決問題的核心，也是凝聚人們的重要力量，讓世界各地的人們攜手合作、解決問題，並創造新的可能性。我們與 LEGO Education 的合作旨在從小激發孩子的好奇心，透過轉化學習，協助孩子在成為未來創新人才的旅程中踏出第一步。」

LEGO Education 總裁 Victor Saeijs 表示：「每一位年輕人都應擁有機會探索並參與塑造改變我們生活的各項科技。透過與科林研發的合作，更多年輕人將能參與實作學習，並從中發掘自己在創造、建構及實現的潛能。當學生意識到自己也是STEM領域中的一份子，STEM對他們而言將不再只是一門學科，而是能夠想像的未來。」

科林研發基金會的捐贈1將分四年投入，協助擴大全球校園的 STEM 學習機會，包括實作學習工具與教育資源，著重培養電腦科學及 AI 素養。此外，科林研發也將成為 LEGO® League 的創始贊助商，這項專為全球兒童及青少年的 STEM 實作教育推廣計畫將於2027年8月正式推出。

此次合作與科林研發基金會核心關注領域之一的轉化學習高度契合，科林研發支持涵蓋各面向的人才培育計畫與公益倡議，旨在提升 STEM 教育的學習機會，其中包含專為想轉職半導體產業的專業人士而設計的進修課程，以及協助學生完成工程學位的獎助金。此外，科林研發的相關計畫也包括大專院校獎學金計畫，以及與頂尖大學合作，為有志投入專業技術職涯的學生提供學徒培訓計畫。透過與 LEGO Education 的合作，科林研發進一步將學齡兒童的 STEM 教育納入其完整的人才培育布局。