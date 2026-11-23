全球知名半導體製造設備商TEL台灣舉辦的第11屆「TEL Robot Combat 東京威力科創機器人大賽」於高雄駁二藝術特區圓滿落幕。本屆賽事集結來自全台各大專院校的優秀隊伍同場競技，學生們運用機械設計、程式控制、人工智慧及系統整合等技術，打造兼具創意與實作能力的棒球投擲機器人，充分展現台灣青年在科技與工程領域的創新潛力。

為深化科技人才培育，TEL台灣更首度邀請安康高中、明道中學及南科實中等三支高中勁旅參與交流賽，與大專院校隊伍同場競技，促進跨世代交流與經驗傳承。比賽過程中，場上機器人不斷上演精準投球與即時防守的精彩攻防，首次站上大專院校賽場的高中團隊也毫不畏懼，積極迎戰，在攻守交鋒之間全力爭取每一分成績！

經過激烈的競爭，本次賽事最終由崑山科技大學「崑崙三代目」獲得總冠軍；亞軍由中興大學「興鮮人」成功奪下；臺北科技大學「NTUTerminator」拿下季軍；象徵發揮團隊合作、積極度及運動家精神的「TEL特別獎」頒給虎尾科技大學「Girls Will Be Girls」，她們展現出強大的團隊合作精神；「創意技術獎」特優由臺灣師範大學「Future Shark」獲得，獎勵前期企劃及影音製作的努力。而南科實中「皮蛋瘦肉粥」、中央大學「NCU BoltNut Robotics_Thunder Launcher」及中興大學「興鮮人」榮獲交流賽優勝獎，在激烈拉鋸的交流賽中展現不凡實力。

除了精彩的競賽活動外，今年TEL台灣首度推出「TEL Robo Hub」互動展覽館，邀集學校團隊及產業夥伴共同參與，透過科技展示、互動體驗及科普教育內容，打造兼具教育性與趣味性的交流平台。現場由清華大學、安康高中、竹科實中、明道中學及南科實中等機器人團隊展出多項研發成果，並開放民眾與機器人互動體驗，近距離感受智慧科技的創新應用。

展覽館亦集結多家產業夥伴共同參與，其中台灣安川電機(Yaskawa)展出AI曲棍球機，邀請民眾與人工智慧同樂；台灣易格斯(igus)則展示高靈活度機械手臂，展現先進自動化技術實力。此外，科普體驗區透過多元互動關卡，引導民眾從遊戲與實作中認識機器人及基礎科學原理，吸引眾多學生、家長及科技愛好者熱情參與！

TEL台灣總裁仲間誠二表示：「11年來，TEL機器人大賽已不僅是一場競賽，也是提供一個合作及學習的重要平台，更讓同學了解自己需要具備的技能。今年首度推出TEL Robo Hub，更進一步讓學界及產界搭起橋樑，促進雙方合作，讓學生有機會接觸前瞻科技，我們也希望這樣的合作能夠逐步擴大，培養更多台灣的下一代人才，將來為產業做出貢獻！」

日本台灣交流協會（以下稱日台交流協會）高雄事務所副所長門野勉、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局（以下稱南科管理局）副局長林秀貞，及高雄市政府經濟發展局（以下稱高雄市政府經發局）副局長林廖嘉宏亦蒞臨現場給予同學鼓勵，祝福大會圓滿成功。深耕台灣超過30年的TEL台灣，持續以技術服務、人才培育及在地合作支持半導體產業發展。在日台交流協會長期促進台日科技與產業交流，以及高雄市政府與南科管理局積極推動產業升級、人才培育與創新發展下，TEL近年持續深化南台灣布局，2020年起更將機器人大賽移師高雄舉辦，期望與各界攜手打造更具競爭力的半導體人才生態系，為南台灣產業發展注入長期動能。

自2016年創辦以來，TEL台灣持續透過TEL Robot Combat鼓勵學生在實作中學習、在挑戰中成長，在校園巡迴中觸及超過7萬名學生，累計吸引超過600支隊伍參賽、超過3,200名學生投入機器人設計與創新實作。未來，TEL台灣也將透過科技創新活動持續擴大產學合作，讓更多年輕學子有機會接觸產業、拓展視野，並將創意轉化為改變未來的力量。