登豐微電子今日舉行上櫃前法說會，預定12月中旬掛牌上櫃。登豐董事長王源銘今（23）日受訪表示，公司成立19年來，從顯示卡、主機板電源管理IC起家，成功打入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、聯想及任天堂供應鏈，隨著AI運算由雲端延伸至終端裝置，公司已切入輝達與聯發科合作開發的GB10平台，單一系統採用4顆登豐微電子IC。未來更將結合尼克森功率元件技術，布局氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）驅動IC，搶攻AI伺服器及AI PC電源管理商機。

王源銘指出，登豐微電子成立之初，與尼克森科技具有深厚淵源。當年尼克森董事長經營MOSFET功率元件業務，發現客戶對電源管理IC需求龐大，因此邀集友人共同創立登豐微電子，建立功率元件與電源管理IC互補的合作基礎。

隨著第三代半導體應用興起，雙方合作進一步延伸至GaN驅動IC。王源銘表示，尼克森若發現客戶有驅動IC需求，便可推薦登豐微電子產品；登豐微電子接觸需要功率元件的客戶，也可引薦尼克森，透過雙向合作擴大市場。

晶圓代工布局方面，王源銘透露，登豐微電子長期與聯電、旺宏、力晶電及世界先進合作，近兩年以聯電為主要代工夥伴。2025年在聯電8吋廠投片約2萬片，部分任天堂相關產品也由聯電生產。隨著投片規模擴大，公司在晶圓代工與封裝端的議價能力同步提升，成為近年毛利率持續改善的重要原因。

王源銘表示，未來公司將朝高附加價值驅動IC發展，聯電也願意持續提供支持。他透露，今年9月曾與世界先進高層餐敘，討論下一代產品合作機會。由於第三代半導體成為產業布局重點，晶圓代工廠也積極尋求IC設計合作夥伴。

至於是否考慮轉向中國大陸、韓國或日本投片，王源銘強調，目前仍以台灣晶圓廠為主，主要考量中國大陸晶圓廠傾向扶持當地業者，而公司規模尚無跨國投片必要，現有台灣代工夥伴已能滿足需求。

談及營運展望，王源銘指出，記憶體價格高漲推升PC及顯示卡成本，拖累終端銷售，預期2026年下半年為景氣谷底，2027年上半年緩步回升、下半年逐漸恢復，全年營運估與今年相近，內部預估變動幅度約正負10%。他看好2028年記憶體價格回落後，配合AI PC需求擴大，將有助公司重返成長軌道。