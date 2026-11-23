賴總統肯定十大傑出青年 「他」把 AI 晶片布局帶回台灣
賴清德總統23日接見「第64屆十大傑出青年」。他提到，感謝芸研科技（Leafy Lab）共同創辦人陳柏彥博士，在麻省理工學院完成學業後，把AI晶片布局的公司帶回台灣，陳為半導體設計找到新方法，讓台灣的半導體技術更上一層樓。
賴總統表示，很榮幸曾擔任兩屆十傑選拔的評審主委，並感謝青商總會從1963年開始辦理選拔，挖掘一位又一位認真專業、優秀傑出的台灣青年。尤其大家來自不同領域，象徵著「傑出」兩字不會只有一種模式，而是擁有多元的樣貌、具有各種可能性。在他們的身上，可以看見台灣人的三個特質。
賴總統說，第一個特質，在最需要的地方，用自身專業守護國人。例如國家衛生研究院蘇勇曄醫師，因為親人罹癌，立志研究有「癌王」之稱的胰臟癌，因此發現，有些患者的腫瘤標記數值很低，仍可能是高風險族群。
賴總統也說，第二個特質，把自己的本事教給更多人。例如微醺農場創辦人黃衍勳先生，從研究所回到雲林栽種小黃瓜。面對缺工和極端氣候，運用智慧溫室提升產量和品質，再將技術和經驗分享給更多農友，還透過青年培力工作站，帶動四十多位新人投入農業，從點、線，到面，實在不簡單。
賴總統提到，第三個特質，跨出原有的領域，為台灣開拓新路。例如芸研科技（Leafy Lab）共同創辦人陳柏彥博士，從化學工程跨進AI與自動化，在麻省理工學院完成學業後，把AI晶片布局的公司帶回台灣，讓原本要花好幾個月的設計工作，縮短成幾天。感謝陳博士為半導體設計找到新方法，讓台灣的半導體技術更上一層樓。
賴總統指出，人生在世，如果能找到一件熱血沸騰的事，就不虛此生。大家的專業、熱情與奉獻，已經在部落教室播種、在農場水圳萌芽、在實驗室和醫院成長、在國際賽場上閃閃發光。
賴總統強調，政府會持續搭建舞台讓青年勇敢追夢，並透過推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫助更多年輕人一臂之力，前往世界各地探索視野，再把創新和經驗帶回台灣。期盼透過十傑的經驗分享，鼓勵年輕世代在各領域實現夢想。
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