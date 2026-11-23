宏碁（2353）集團創辦人、新王道倡議人施振榮提出個人產業實踐論述，主張以「創造價值、利益平衡、永續發展」連結淨零轉型與 AI 智慧化，透過國際合作及台灣的商品化、產業化能力，把長期承諾落實為具體行動。為落實實踐他的產業論述，施振榮正規劃在新加坡籌設新王道影響力基金，希望以長期資本連結技術與產業夥伴，支持能解決實際問題的團隊，讓技術走向應用並持續經營。

施振榮表示，五十年前與夥伴共同創立宏碁，是因看見微處理器將帶動新一波工業革命，他以「微處理機的園丁」自許，以推廣應用、引領產業轉型為使命；五十年後，看見 AI 將帶動社會革命，他以「AI 智慧化的園丁」自許，延續讓科技普及、為社會創造長期價值的使命。

早年與美國科技夥伴合作推廣微處理器，讓施振榮體會到，科技要發揮價值，得從使用者的需求出發，靠不同專業合作才能普及。他把這個經驗延伸到 AI 智慧化與淨零轉型。

以淨零為例，台灣可發揮產品開發與系統整合能力，結合歐洲的技術創新和各地夥伴的製造、服務經驗，讓低碳技術有機會在不同市場普及。這正是他所倡議的「超級分工、智慧協同」。

運輸減碳是其中一個實踐方向。施振榮自二〇一二年起與夥伴投入電動車發展，十四年來歷經乘用車、沙灘車與自駕車等嘗試，如今聚焦電動物流車。

團隊從物流業每天送貨的需求出發，評估車輛能載多少貨、續航能否滿足配送路線，以及何時充電才不影響送貨，並把車輛製造、用電來源與使用階段的碳排一併納入評估。電動物流車是長期願景，也是運輸減碳的重要契機，團隊仍在努力突破技術、應用與營運上的瓶頸。

在新能源船舶方面，Porrima 計畫早年從瑞士、德國開始發展。三年多前，P111 移至台灣改裝後，施振榮加入並成為共同創辦人。團隊承接歐洲在新能源船舶上的探索，結合台灣與國際夥伴的船舶設計、能源技術、製造與營運服務，讓技術走向實際應用。P77 正朝量產推進，目標於二〇二七年年中開始在市場所在地量產。

施振榮表示：「轉型需要時間，每個階段仍應有可以檢驗的進展。」他主張以新王道的六面向價值思維，兼顧直接與間接、有形與無形、現在與未來的影響。以淨零轉型為例，眼前的投入成本可以計算，人才培育、合作夥伴累積的能力，以及未來市場機會，也應納入評估，並透過分階段的成果驗證。

他也希望把同樣的價值思維帶進 AI 的應用與決策，協助使用者想清楚一項選擇會為誰創造價值、會影響哪些人，以及眼前的便利是否可能增加未來的負擔。AI 所消耗的能源與增加的綠電需求，也應與應用帶來的效益一併評估。