無人機與先進空中交通（AAM）產業加速發展，適航認證、檢驗標準及飛航安全監理成為產業接軌國際的關鍵。交通部民用航空局23日舉辦「2026國際無人機及先進空中交通論壇」，邀請國際民航主管機關及航空安全專家分享實務經驗，民航局表示，將從完善檢驗標準、強化檢驗技術接軌及拓展國際合作三大方向，推動無人機與AAM產業發展。

民航局長何淑萍表示，無人機應用已從空拍攝影、農業作業、監測巡檢，逐步拓展至物流運送及緊急救援等領域，並融入產業與公共服務。截至今年6月底，國內無人機註冊數已超過4.2萬架，累計核准飛航活動逾3萬件，註冊數、操作人員及飛航活動均持續增加。

何淑萍指出，民航局已積極整合測試空域，透過系統化管理提供無人機測試環境，支持產業研發與技術驗證；未來也將持續推動跨國雙邊認證，促進國內無人機產業與國際制度接軌。

她表示，隨著無人機應用日益多元，民航局將持續精進管理法規、飛航活動申請程序及檢驗驗證制度，在確保飛航安全的前提下，支持創新應用及產業發展。

交通部次長林國顯表示，無人機是持續創新、應用範圍不斷擴大的產業，政府將協助產業健康有序發展。未來政策須兼顧產業發展與安全需求，除強化機場安全維護及無人機監管機制，也須導入國際已開始採用的新規範，過程中政府應與產業充分溝通，並納入業者研發經驗回饋。

AAM則是未來航空發展的重要方向，透過電動垂直起降航空器（eVTOL）等新興技術，有機會拓展都市及區域運輸、緊急救援與偏遠地區交通服務。不過，從技術研發走向實際營運，仍須建立完善的適航認證、安全監理及空域整合機制。

本次論壇邀請美國聯邦航空總署（FAA）駐新加坡資深代表Caspar Wang、FAA前適航檢定主管Lirio Liu、國際航空系統安全分析專家James Lawson，以及美國材料及試驗學會（ASTM）副主席Philip Kenul，分別就無人機及AAM檢驗政策、國際發展趨勢、eVTOL安全評估及安全標準制定等議題分享經驗。

論壇吸引國內近160位產官學界代表參與，民航局期盼藉由國際交流，協助國內業者掌握國際規範與產業趨勢，提升檢驗及安全評估能力，深化跨國民航主管機關合作，推動我國無人機及AAM產業朝安全、創新與國際化發展。