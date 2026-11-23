AI自主武器恐更加無法監管！紅十字會等多個國際組織近期發出強烈警告，呼籲各國若不立即行動，未來將導致AI不可逆轉的迅速擴散，應在武力使用上保留有意義的人工監管控制。然而，各國仍未能就具法律約束力的談判授權達成共識，自主武器監管進度明顯落後中。

自主武器失控風險

《紅十字國際委員會》報導，自主武器是指在缺乏人類監督下運作的軍事系統，往往結合人工智慧或其他機器人技術，而近年來相關研發與軍事部署正迅速擴張。對此，雖然現有國際人道法已適用於自主武器的研發與使用，但這類武器仍帶來嚴峻的人道、倫理、法律與擴散風險。

事實上，紅十字國際委員會會長史波雅里奇與聯合國秘書長古特瑞斯先前共同呼籲，機器自主鎖定人類是絕不能跨越的道德紅線，各國政府應立即啟動談判，而非讓軍工開發者自行決定何謂可接受的標準。

儘管先前聯合國大會曾有163國投票支持推動談判，但審議大會最終未能取得明確且立即的談判授權，令國際人道組織深感遺憾。如今，國際社會亟需制定具法律約束力的新議定書，明確禁止不可預測的自主武器及直接針對人類的系統，並對其餘系統設下嚴格限制。

戰場實例擴散隱憂

《衛報》報導，人工智慧與半自主系統已陸續出現在現代戰場，例如：俄烏戰爭中具備自主導引能力的無人機，以及加薩衝突中以AI輔助生成目標清單的做法。此外，報導亦提及美軍在伊朗打擊小學造成嚴重平民傷亡的案例，被指控與AI蒐集的情資有誤有關。

雖然部分軍事強權與民間企業正加速推進無人機蜂群等高自主能力，甚至出現非國家武裝團體運用AI工具輔助彈道飛彈程式設計，以及無人機彈道優化的擴散隱憂。維權團體與學者警告，一旦放任市場與軍方先行訂定規範，未來恐釀成更大規模的平民傷亡。

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