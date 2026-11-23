AI應用加速進入百工百業，企業用人需求與就業市場版圖也隨之改變。財團法人資訊工業策進會（資策會）與1111人力銀行23日共同發布《2027未來人才白皮書》整合就業市場數據、產業觀察與職能研究，盤點AI時代的新興與轉型職務，盤點AI時代的新興人才需求，並首度公開前線部署工程師（Forward Deployed Engineer，FDE）職能研究及人才培育規劃。發布會也邀集8位在資通科技、金融、出版文教、公關服務、文創領域的重量級代表，共同探討未來人才發展方向。

資策會今年6月與1111人力銀行提出AI時代人才應具備的「4I特質」，包括想像力、整合力、影響力與投資力。此次白皮書進一步探討4I特質在不同新興職缺中的應用與重要性。例如前線部署工程師（FDE）需具備跨領域「整合力」，才能有效串聯企業需求與技術應用，推動數位轉型落地。

資策會副執行長林玉凡表示，隨著AI改變工作模式，企業所需的職務與能力也持續調整，單靠招募現成人才，未必能滿足未來的用人需求。她強調，人才培育應從補足眼前的人力缺口，轉向提前培養未來需要的能力，並透過「小、痛、快」三項原則，將能力模組化、聚焦實際工作痛點，加快學習、實作到能力驗證的循環，協助企業提前布局未來人才。

AI職缺需求持續升溫 新興工作機會浮現

隨著企業加速導入AI，對系統建置、資安防護、AI應用部署等領域的人才需求持續增加。根據1111人力銀行《2026第一至第三季AI職缺成長趨勢分析報告》，2026年前三季AI工程師的職缺成長率達66.12%，演算法開發工程師成長54.41%；資安工程師及系統工程師則分別成長35.47%及26.38%。此外，要求具備「雲端／地端」技能的職缺，第三季較第一季增加37.8%，顯示企業對AI技術及系統整合人才的需求持續擴大。

AI應用深入企業營運，也帶動新的職務分工。白皮書盤點AI技術開發、應用整合、資料治理及人才發展等領域的新興與轉型職務，例如AI產品經理負責整合技術開發與產品需求、AI治理相關人才則負責應用規範與風險管理等，反映企業不僅需要技術專才，也更加重視產業理解與跨部門協作能力。

以現況而言，AI人才需求已從科技業延伸至傳統產業。1111人力銀行統計顯示，2026年第三季化學相關製造業的AI相關職缺較第一季成長74.32%，倉儲／運輸輔助業成長44.83%，機構工程師的AI相關職缺也成長41.0%，顯示AI應用正逐步改變企業用人需求及既有職務的能力要求。

因應產業人才轉型需求，醫療、金融、製造及教育等領域已與資策會合作探索人才培育模式。白皮書收錄奇美醫院、台北市醫療器材商業同業公會，以及涵蓋K–12至大學階段的教育合作案例；資策會透過職能研究、課程設計與能力驗證，協助各界將實際業務需求轉化為人才培育內容，加速AI應用與產業人才接軌。

前線部署工程師（FDE）成新興人才焦點 資策會首揭職能研究與培育規劃

全球企業大量導入AI應用，前線部署工程師的角色，近年逐漸受到國際關注。有別於主要負責技術開發的工程師，FDE需要深入企業現場，理解業務需求，並整合技術開發、系統部署與跨部門溝通能力，協助企業將AI技術轉化為實際可用的解決方案。

為掌握FDE所需的專業能力，資策會已蒐集國際相關職缺、產業研究及實務資料，並透過專家問卷與訪談，盤點FDE在需求分析、AI方案設計、系統部署及應用導入等工作中的職能要求。預計自2027年起，將推出相關培訓課程及能力評量，協助有意投入相關職務的人才了解所需的能力與發展方向。

此次白皮書發布會邀請叡揚資訊人資長黃真玲、龍騰文化總經理陳美妃、宏碁資訊人資長吳佩蓉、先勢博報堂集團先勢公關副總經理洪梓硯、勤業眾信協理楊季臻、華南永昌綜合證券協理林書妙、台灣思科經理林詩屏、天地人文創總經理特助張玉嫺等企業代表共同出席，交流AI時代的人才需求與培育課題。

資策會期望透過《2027未來人才白皮書》，整合就業市場數據、職務趨勢觀察及人才培育經驗，提供企業規劃人才發展的參考，也協助工作者掌握新興職務與能力需求，及早準備下一階段的職涯發展。