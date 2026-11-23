2026台灣醫療科技展將於12月3日至6日在南港展覽館一館舉行，佳世達集團將集結17家集團企業，以「AI醫療與健康照護」為主題，展示4大情境「AI運動醫學與樂齡健康」、「智慧臨床與院內治療」、「未來藥局與智慧送藥」及「寵物照護與居家生活」，展現從院內診療延伸至社區、家庭及寵物照護的跨場域布局。

佳世達集團總經理柯淑芬表示，台灣高齡人口持續增加，全台犬貓數量已達約320萬隻，帶動樂齡健康、日常與寵物照護需求。佳世達醫療事業涵蓋醫療設備、耗材、醫療服務及逾百家藥局據點，整合產品、技術與通路資源，運用AI串聯院內診療、社區藥局與居家照護。未來不只是將AI導入單一產品，而是透過跨事業協同，從單點醫療延伸為跨場域照護服務，讓科技走進日常生活。

針對串聯跨場域照護應用，佳世達指出，「AI運動醫學與樂齡健康」結合AI動作分析及智慧復健訓練等應用，透過數據分析協助專業人員掌握使用者的動作表現、身體機能及訓練狀況，作為個人化運動與復健計畫的參考。從運動評估、復健訓練到高齡者的日常健康管理，協助專業人員依據不同族群需求規劃運動與健康照護服務。

佳世達說明，「智慧臨床與院內治療」部分將集結集團於醫療顯示、醫療設備及關鍵耗材的技術優勢，展出涵蓋醫療影像、手術室設備、血液透析及臨床耗材等產品。從精密醫療顯示到專業治療設備，滿足不同醫療場域的使用需求，展現集團橫跨醫療技術、設備製造與臨床應用的產品實力。

另外，「未來藥局與智慧送藥」結合AI互動服務、智慧藥局及無人機配送等技術，透過AI虛擬人、智慧互動設備及藥局通路資源，提供民眾更便利的服務體驗，同時展示AI無人機跨海送藥應用的實證成果，已完成東港至小琉球超過100趟、累計1700公里的跨海配送驗證。

佳世達鎖定「寵物照護與居家生活」，聚焦人與寵物的多元健康照護需求，結合AI智慧監測、專業醫療耗材及日常照護產品，從嬰幼兒智慧照護、寵物醫療到居家衛生管理，提供不同家庭成員更多元的照護選擇，打造更安心、便利的智慧生活體驗。