隨著先進製程進駐，「大台南科學園區」用電不斷成長，台電高喊「電力是國力，也是城市競爭力」，但台南市目前僅有森霸一、二期共110萬瓩作為南科穩定供電支柱，其餘都是靠興達電廠融通支援。台電爭取台南市開發自有穩定電源，包括規劃中的森霸三期民營電廠（IPP）。

此外台電強調，實務上應優先核定園區變電所並加速用地取得、路證核發與行政協調；同時落實使用者付費原則，臨時供電及趕工衍生費用應由園區基金支應或向業者合理計收，以確保產業開發與供電時程同步推進。

台電表示，隨著半導體先進製程演進與AI算力需求爆發，台南市長期用電需求預估將超過1,000萬瓩；光是大台南科學園區用電高達800萬瓩，用電密度將居世界第一。

除了森霸一、二期，大南科用電最主要仰賴興達電廠支援，目前興達電廠有五部燃氣複循環機組，台電推動的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」一期有設三部燃氣複循環機組，總裝置容量390萬瓩（3,900 MW），於今年上線供電。

台電表示，科技大廠具備24小時不間斷運作特性，極度依賴大型且穩定發電機組就近供電。台南市目前僅森霸一、二期共110萬瓩作為南科穩定供電支柱，但南科等地區用電需求已趨近供應上限，倘長期缺乏足夠在地電源，僅仰賴跨區電力支援，將面臨極高系統性風險。