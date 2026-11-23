力晶投控經營權決戰倒數。力積電（6770）最大股東力晶投控將於11月25日（周三）全面改選七席董事、三席監察人。據了解，因市場派買股訂金未如期到位，委託書徵求也面臨挑戰。業界研判，市場派此役恐一席未得，公司派有望拿下全數十席，守住經營權。

力晶投控持有力積電17.55%股權，是力積電單一最大股東，也掌握集團重要投資資產。這場經營權之爭始於力晶集團創辦人黃崇仁7月底辭世後，由股東自救會召集人林緯程領軍的市場派發起「揪團賣股」，宣稱有買家願以每股50元、總金額逾136億元收購力晶至少兩成股權，並提名完整董監候選名單，力拚在改選中取得席次。

買股訂金未能如期匯入，成為選前轉折。根據林緯程署名的「訂金匯入逾期通知」，買方未能趕上11月10日匯款時程，原約定交易期限為12月31日。林緯程表示，買方仍有意買股，團賣持續進行，參與股東可自行處分委託書。市場派也強調委託書與團賣各自辦理，仍呼籲股東支持其董監候選人。

業界指出，每股50元的收購價格原是市場派號召股東的籌碼，訂金延遲後，原先響應團賣的股東有多少願意在改選時投票支持，成為市場派能否搶下席次的關鍵。力晶股權分散，市場派宣稱集結近兩成股權，實際票源仍取決於股東是否出席、行使電子投票或交付委託書。本次股臨會最後過戶日為10月23日，選前攻防集中在爭取已具投票資格的股東。

公司派一方面對林緯程等人及買方採取法律行動，質疑收購程序涉嫌違反證券交易法與公開收購規定，相關爭議仍待司法釐清。另一方面，力晶啟動10億元庫藏股計畫，黃崇仁家族旗下山一投資也提出10億元買股方案，鈺創、晶豪科則各規劃投入3億元取得力晶股權，相關方案合計規模達26億元。

這些買股方案仍有部分尚待交割，停止過戶後取得的股份也無法計入此次改選票數。業界指出，現階段買股方案對公司派的助益，在於增加未上市股份的交易管道，爭取既有股東繼續支持。

法人分析，力晶下櫃多年，股份交易管道有限，是市場派先前獲得部分股東響應的原因。公司派陸續提出買股方案及重返興櫃規劃，回應股東對持股流動性的需求。