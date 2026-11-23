新雲端業者（Neocloud）主要採購GPU、建置運算設備，再將算力提供給AI開發商及科技客戶，是專為AI訓練與推論的功能為核心的雲端服務提供模式。

相較於服務多種產業的大型雲端公司，新雲端業者的收入來源較集中，擴建所需的晶片與資料中心設備，卻需要投入大量資金。目前最具代表性的有CoreWeave、Nebius、Lambda、Nscale，以及近日受關注的日商Datasection。

新雲端業者營運模式以GPU為核心進行設計，對於算力分配更有效率，降低閒置資源，並會根據AI工作負載導向的資源調度，解決AI訓練與推論在運算量、記憶體與執行時間上差異極大，所衍生出的效能不足或資源閒置的問題，因此成為企業規劃AI基建時重點考慮對象。