美國擴大AI管制範疇，新雲端業者（Neocloud）面臨陸資背景客戶抽單危機的壓力四起，日本新雲端龍頭Datasection傳出踩雷，遭陸系大客戶大砍單，為此下修營收目標逾九成，股價短短一周內腰斬，仁寶（2324）、技嘉（2376）、英業達（2356）、永擎（7711）等台鏈恐受波及，面臨訂單取消問題。

在美國嚴格管制下，中國難以取得最先進的AI伺服器晶片，因此中國企業另闢蹊徑，透過第三方算力租賃公司取得Blackwell晶片的算力。中國科技巨頭騰訊便是透過向日本Neocloud業者Datasection下訂單，租用其布建於日本大阪和澳洲雪梨的資料中心的大量算力。

不過，近日美國再度出手，擴大AI限制令，除了禁止最先進AI晶片賣到中國外，還禁止資料中心把先進晶片算力租給中國企業，印尼、馬來西亞、新加坡、泰國與巴西出口晶片也須先取得許可。此禁令一出，引發市場波動，Datasection傳踩雷，是第一家因美國擴大AI管制的受重創指標廠。

Datasection原為數據分析及市場推廣公司，近年開始轉型AI基建。據《金融時報》去年報導，Datasection在大阪附近的數據中心部署約1.5萬顆輝達Blackwell處理器，當中相當部分算力由一名大型客戶使用。《巴隆周刊》引述知情人士報導，騰訊正是這些資料中心的客戶，惟Datasection執行長石原紀彥對巴隆求證時答覆：「我不說是，也不說不是。」

但Datasection宣布大幅下調截至2027年3月底止年度預測，全年收入由1,621.93億日圓削減至172.86億日圓，降幅89.3%；營業利潤由248.15億日圓降至49.23億日圓，經常利益預測削減80.4%，股東應占盈利更由87.04億日圓轉為虧損14.79億日圓。

Datasection解釋，原定由今年7月起分階段投產的日本一個及海外兩個AI數據中心，全面運作時間均告延遲；其他大型潛在項目的進度亦不如預期，甚至產生違約費用，導致虧損。隨著最新一代禁令發布，對於Datasection可謂雪上加霜，未來訂單可能遭受更大衝擊。

Datasection股價最高曾一度衝至6,140日圓，不過隨著盤勢轉差，一路回落至2,000日圓水平，上周則在多重衝擊下，短短四天股價便慘遭腰斬，20日收盤價627日圓，相較於歷史最高價僅剩一成。

法人指出，台廠包括仁寶、技嘉、英業達、永擎等大廠皆握有其訂單，其中，技嘉是透過全資子公司技鋼科技和Datasection建立合作關係，當時還喊出要在大阪打造日本最先進且是亞洲最大規模的SuperCluster（超級叢集）。

仁寶、永擎等也曾和Detasection簽訂合作契約，如今在客戶抽單下，將被迫遞延出貨，甚至可能無法出貨，拿不到尾款。