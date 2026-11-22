台股上周受美國費城半導體指數、國際科技大廠股價重挫影響，創下史上當周最大跌點，金管會祭出平盤下全面禁空，行政院亦做出四大指示。國科會22日傍晚緊急發出採訪通知，國科會主委吳誠文23日上午將與台灣半導體協會、SEMI國際半導體產業協會、以及科學園區同業公會等產業代表舉行記者會，向股民信心喊話，台灣半導體產業具有強大競爭力。

經濟部先前表示，AI基礎建設長期趨勢不變，近期台灣經濟成長、工業生產、外銷訂單及進出口等主要指標均展現成長動能，顯示我國經濟基本面穩健，台灣產業仍具備扎實的競爭力與發展動能，不會因為「個別公司」或是短期波動而影響長期的發展趨勢，籲各界對我國產業發展保持信心。

經濟部統計處日前公布第3季製造業產值新台幣7兆5,079億元，較上年同季增加43.09%，連續11季正成長。經濟部表示，近期科技及半導體類股雖然下跌，AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴增，帶動半導體及伺服器供應鏈成長，電子零組件業及電腦電子產品與光學製品業第3季產值分別年增52.18％及129.78％。半導體擴產亦帶動設備與材料需求，機械、化學材料及肥料、基本金屬等產業第3季產值均較上年同季成長。

科學園區積體電路營業額表現亮眼。國科會統計指出，積體電路產業三園區管理局截至2026年9月底止合計已核准264家半導體廠商進駐。今年1至8月營業額分別為竹科12,011.41億元、年增43.95%；中科7,642.15 億元、年增32.03%；南科21,995.73億元，年增38.24%。全體積體電路產業營業額達41,649.3億元，年增38.63%，占整體科學園區營業額已逾八成三。