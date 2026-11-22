固態電池廠輝能科技（ProLogium Holding Inc）與特殊目的收購公司Translational Development Acquisition Corp.（TDAC）近期共同宣布，雙方已與多家既有投資人及策略投資人簽署非具約束力的投資意向書，擬議投資總額最高達 1.35億美元。

根據投資意向書，輝能既有投資人及其他策略投資人已表達投資意願，預計將配合輝能先前宣布與TDAC規劃中的企業合併交易進行投資。各項 PIPE（上市公司私募投資）預計將於本交易交割時，以每股10美元認購普通股。其中一份與策略合作夥伴簽署的意向書，亦規劃於本交易交割後進行後續投資，具體條件將納入雙方合作計畫中進一步協商。

上述擬議投資仍須進一步協商並簽署正式交易文件。輝能預計將運用相關資金推進法國敦克爾克超級工廠建置，並持續取得法國政府15億美元補助計畫的核撥款項；同時加速拓展無人機等新興應用領域，開發新市場營收機會，並支應其他一般企業營運用途。本交易預計於2026年12月完成交割，惟仍須取得TDAC股東核准及符合其他慣常交割條件。

輝能創辦人暨執行長楊思枏表示，此次投資意向書反映投資人對輝能技術的高度關注、以及我們擴大次世代鋰陶瓷電池產能計畫的認同。新增資金將有助於加速法國敦克爾克超級工廠的建置，並支持我們持續拓展電動車、無人系統、AI資料中心及其他多元應用市場，進一步服務歐洲及全球客戶。

TDAC董事長暨執行長Michael B. Hoffman表示，我們樂見此次投資意向書所展現的既有投資人及策略投資人支持。目前正與相關投資人合作，推進正式協議的定案，並朝本交易交割目標邁進。