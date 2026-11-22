為持續提升供應鏈韌性與國際競爭力，和碩（4938）近期舉辦「2026供應商說明會」暨「低碳轉型供應商說明會」。本次活動採實體與線上同步進行，吸引逾1,000家海內外供應商參與，並攜手國際驗證機構SGS共同舉辦。會中由和碩總經理鄭光志率領品質長謝滿祥，以及現任輪值採購長李佩桂共同出席，正式宣布升級版《供應商行為準則》與全新《品質管控與評鑑標準》，領航夥伴「從合規邁向卓越引領，攜手共創更永續的未來」。

和碩在會中揭曉供應鏈減碳里程碑，針對關鍵供應商推動的「無碳能源（CFE）專案」，已成功輔導70家關鍵供應商全數達成100%使用無碳能源，累計使用高達4,097萬度無碳電力，有效降低範疇三採購碳排與國際碳關稅風險；2026年專案規模更將擴大至78家。

此外，和碩新發布的永續規範也全面升級，涵蓋四大重點：一、加速低碳轉型：推動供應鏈碳盤查與減量，並邀請顧問機構RESET Carbon（銳思碳）分享「再生能源策略」，協助夥伴規劃綠電採購；二、發布《人權政策與盡職調查》：建立人權風險評估機制，並安排「永續發展的人權議題與國際公約」專題報告，保障勞動者尊嚴與安全。

三、發布《自然與生物多樣性暨不毀林政策》：將生態保護納入採購決策，承諾營運不涉毀林並降低生態衝擊；四、強化環境與有害物質管理：緊盯製程排放與廢棄物績效，並透過「國內與國際有害物質法令動態」報告，確保產品符合全球環保法規。

在品質管理方面，和碩導入數位化工具優化「選、評、管、育」全周期協作。除了強化新供應商導入時效、啟動風險評估自動化稽核外，更針對關鍵廠商建立「月警戒線機制」，自動監控材料品質表現並即時預警；同時透過「e學園」數位平台與專屬輔導資源，協助供應商提升技術與管理量能。

和碩總經理暨共同執行長鄭光志在致詞時表示，隨著和碩全球布局擴展，業務從消費性電子、車載跨足至伺服器領域，營運與供應鏈管理日益複雜，2026年更是和碩的Server發展元年。鄭執行長特別感謝供應商夥伴在過去一年缺料與資源排擠的挑戰下全力相挺，並強調「品質」是企業永續的根本，期盼未來深化合作，攜手提升競爭力、共創雙贏。