華南永昌證券11月20日舉辦冬季企業論壇。面對全球AI算力邁向具身智慧（Embodied AI）及先進封裝走向玻璃基板與光電整合的新局，這次論壇以「智能驅動與封裝革新：探索次世代科技新版圖」為核心，深度剖析人形機器人供應鏈、玻璃基板TGV技術、CPO矽光子檢測及新世代無人機等市場潛力。論壇集結多家上市櫃指標企業與領域專家，為機構投資人解構跨年度的布局策略。

回顧整體科技趨勢，AI技術正由雲端運算加速延伸至實體終端，人形機器人、無人載具與自動化設備成為科技巨頭下階段布局焦點，為台灣硬體與精密製造供應鏈注入全新成長動能。與此同時，在高頻高速運算帶動下，半導體先進封裝持續向玻璃基板與光電共封裝（CPO）技術演進，推動先進材料與檢測設備同步升級。儘管總體經濟環境與地緣變數仍存，但在產業技術革新與硬體實力支撐下，具備利基技術能見度的台灣企業，仍是全球資金長線聚焦的核心。

在此技術突破與市場轉型的關鍵時刻，這次冬季論壇特別邀請產學權威與企業領袖，首場論壇聚焦人形機器人專題，由業界專家借鏡日本供應鏈經驗，盤點全球人形機器人感測與關節驅動晶片的關鍵布局；接著，由半導體設備廠蔚華科技（3055）總經理楊燿州開講，解構玻璃基板、TGV（玻璃通孔）與非破壞性光學檢測的重大技術突破及商機。此外，優顯科技執行長陳顯德深度解析CPO（共同封裝光學）矽光子技術、檢測與光電同測的前瞻應用；森泳航太董事長葉泳蘭則針對新世代無人機的技術挑戰與產業趨勢進行全方位剖析，陣容堅強且具高度實務指標意義。

為提供投資人更全方位且具防禦韌性的投資選項，這次冬季論壇邀請多家橫跨精密機構、半導體設備材料、網通儲存及利基產業之指標企業分享營運展望。在「智慧硬體與自動化驅動」領域，包括機殼廠鴻準（2354）、氣動元件大廠亞德客-KY（1590）、網通大廠智易（3596）以及網路儲存設備（NAS）廠威聯通（7805）都將出席，剖析終端硬體與自動化市場的升級動能。

在「先進半導體製程設備與材料」範疇，則有半導體設備廠天虹（6937）、廣化（5297）、凌嘉科（3644），以及電子級化學品大廠勝一（1773）與導電漿廠勤凱（4760）共襄盛舉。針對「數位應用與利基產業」，邀請人工智慧（AI）數據公司意藍資訊（6925）、散裝航運龍頭裕民（2606）出席分享，展現台灣企業在多元前瞻領域中的國際競爭力與穩健動能。