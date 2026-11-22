全球駭客攻勢持續升溫，反映在企業偵測到來自於外部攻擊次數劇增，有國銀業者透露，今年前10月累計偵測約2170萬次外部異常探測及攻擊。面對資安威脅，銀行除既有多層次防禦機制，也落實委外供應商資安控管，並導入AI工具協助偵測及分析攻擊，但對人工智慧代理（AI Agent）的應用仍審慎評估。

全球金融業資安事件頻傳，除了韓國37家金融機構發生資料外洩事件，第三方服務供應商也成為資安風險破口，包括法國銀行遭駭客透過第三方平台竊走約1億歐元，Visa、Mastercard及摩根大通因第三方供應商遭駭，導致客戶資料外洩；台灣永豐銀行則因駭客利用系統供應商的安全設定問題，發生客戶存款遭盜轉事件。

官網與網銀皆成攻擊靶心 銀行月均攻擊量翻倍成長

駭客這波攻勢猛烈，合庫銀行觀察，今年截至10月底，月均攻擊量約為去年的2倍，且整體呈逐季上升趨勢，光是8月至10月攻擊量約占全年8成。主要鎖定官網、網路銀行、企業金融及電子帳單等對外服務網站，都已成功防禦。

第一銀行統計，今年前10月，網站應用程式防火牆（WAF）累計攔阻約220萬次攻擊，第3季起攻擊探測活動明顯增加，以對外服務網站為主要目標；台灣銀行指出，偵測到的攻擊以自動化掃描、弱點探測等網路攻擊為主。

據了解，有國銀在今年前10月，累計偵測到約2170萬次外部異常探測及攻擊行為。

至於是否有AI自主介入攻擊，合庫與一銀均表示，目前尚未發現可明確認定為AI自主發動的攻擊；台銀則指出，攻擊手法已高度自動化，實務難以明確區分是否涉及AI技術。

嚴防委外供應鏈成破口 銀行演練揪出潛在弱點

莒光科技顧問陳嘉宏指出，駭客常見目的是竊取金錢或個資，因此金融機構會面臨更大量攻擊。過去直接攻擊系統CP值低且難度高，因此常以釣魚郵件等方式入侵，但現在駭客能靠AI全天候且更快速尋找漏洞，從近期韓國金融機構事件分析，金融機構若僅重兵駐守核心系統，其他看似不重要、防護較弱的系統反而可能成為入侵破口。

一銀與合庫均表示，已建立多層次縱深防禦機制，例如透過防火牆、入侵偵測、個資外洩防護等措施，建立多道防線阻擋駭客攻擊。台銀也透過資安監控中心、端點偵測及多層次網路安全防護機制，監控並阻斷異常存取行為。

針對第三方供應商及委外服務的資安管理，台銀表示，已嚴格要求系統上線前須通過原始碼掃描、安全設定檢核、弱點掃描及滲透測試等，並納入銀行資安監控機制。

一銀則落實供應商風險評估、安全檢測、權限控管及異常行為監控；合庫也透過網路隔離、滲透測試等技術措施強化防護，並建立供應商資安評估及持續監督機制，定期檢視第三方服務安全狀況。

此外，銀行也透過攻防演練檢驗資安能力。一銀指出，曾在分散式阻斷服務（DDoS）攻擊演練中，發現網路服務供應商的流量清洗機制可再提升，已協同業者調整；合庫則在去年紅隊攻擊演練發現部分系統及管理能再精進，改善後複測達標，今年演練也發現應用程式安全及帳號權限管理仍可優化，持續追蹤改善。

陳嘉宏曾參與金融資安資訊分享暨分析中心（F-ISAC）主辦的資安演練。他觀察，這項演練最重要目的是驗證應變程序與人員能否有效運作，例如發生攻擊事件，金融機構能否迅速向網路服務業者確認流量情形、供應商是否能即時介入、能否聯繫刑事局或調查局的對接窗口、完成通報主管機關、重訊發布與公關因應等；透過平時及不定期演練建立合作默契，並培養跨部門、跨機關人員的革命情感，才能在真正事件加快應變速度。

對於台灣金融業資安韌性，陳嘉宏認為，金管會監管力道大且制度完整，永豐應是特殊案件，相關補救措施也相當迅速，民眾不用過度驚慌；若遇異常交易，銀行端都保有完整操作紀錄，民眾可向銀行反映，必要時報警或向金管會申訴。

資安防禦導入AI分析 公股銀審慎評估AI代理風險

面對複雜且大量的網路攻擊，銀行也開始運用AI協助防禦。一銀指出，已導入具AI分析能力的網路及端點偵測應變系統，協助偵測異常行為、分析事件關聯及判讀風險，可減少需由人員逐筆檢視的監控事件，提升資安監控與應變效率。

台銀表示，使用部分資安工具已運用AI輔助偵測威脅及分析異常行為；合庫則正在測試與驗證AI資安防護技術，希望透過AI協助分析，提升事件發現及處理效率。

陳嘉宏認為，金融機構已有許多專案評估如何利用AI進行資安防護，關鍵在於能否形成全面且有效的防禦。與其只強調運用AI防禦，不如主動利用AI模擬攻擊，找出系統漏洞盡速修補，也能將AI攻擊納入平時資安演練，完善應變流程。

在AI Agent方面，各銀行導入進度不同。一銀目前從內部行政資料處理、跨系統流程串接開始試辦，希望減少重複性操作，並持續評估未來搭配安全控管措施，應用於資安監控及事件分析等，但涉及重要判斷或處置時，仍須由人員審核確認。

合庫已試行將少部分低風險AI代理導入工作流程，並正建立涵蓋資料安全、權限管理及人工覆核等措施的AI管理機制。台銀則表示，持續關注AI代理發展，審慎評估資安、權限及資料保護風險，未來涉及重要業務判斷或決策，仍須由人員檢視確認。