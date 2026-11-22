全球爆發多起資安事件，專家觀察，10月起已進入AI自動化攻擊新時代，且這股趨勢將持續，企業既有漏洞修補模式面臨考驗，防禦也不能單靠「AI對抗AI」；若漏洞危急又無法立即修補，可考慮先讓系統暫時下線。民眾則應即時更新手機系統及APP，並透過檢查「隱私權報告」等設定，降低遭駭風險。

近期全球駭客攻擊事件頻傳，包括加密貨幣交易所幣安遭竊價值63億美元資產、歐洲超市冷藏設備遭入侵導致食品報廢；日本無印良品、DHC等企業，以及韓國金融機構、大學接連受害；台灣外交部領事事務局、永豐銀行、電商平台91APP及旅遊平台易遊網、鳳凰旅遊等也陸續發生資安事件。

台灣駭客協會創始成員、TeamT5杜浦數位安全執行長蔡松廷告訴中央社記者，過去就曾預測攻擊者一定會運用AI，但沒想到來得這麼快。

全球駭客攻擊連環爆 資安業者案件多到「送上門也難接」

蔡松廷觀察，這波攻擊自9月出現、10月起大爆發，受害公司遍及各行各業，TeamT5提供資安事件應變與調查服務，近期客戶需求暴增，連分析師都投入支援，成立9年多來首度因案件過多而婉拒新客戶，「送上門的生意，只能請他去找別人」，目前也持續調度人力，盼努力滿足更多客戶需求。

蔡松廷指出，AI攻擊具有速度更快、規模更大、手法更精密等3大特色，連帶降低攻擊門檻，過去進階持續性威脅（APT）需要經驗豐富的駭客，如今入門者也能透過AI發動攻擊，而資深駭客更能投入心力設計更難察覺的攻擊手法。

他說，過去自動化攻擊有固定模式與測試項目，但現在AI能大規模掃描漏洞，並自動依目標系統的設定及環境調整攻擊方式；而一旦軟體公布新漏洞，就易成為駭客優先下手對象，先前網站程式語言PHP的漏洞就是一例。

「我們剛進入AI自動化攻擊的新時代，而且會一直持續下去」，蔡松廷說，修補漏洞的模式已出現巨大轉變，且一旦被攻破，駭客利用AI在內網移動、滲透速度更快，因此從政府、企業、到民眾都要及早準備。

蔡松廷觀察，近年針對網頁伺服器、VPN等網路設備的攻擊增加，由於VPN可讓外部員工直接連進企業內部網路，因此一旦遭突破，駭客就可能取得內部檔案、竊取資料或加密勒索，「現在打VPN依然非常有效」。

此外，供應商也可能成為攻擊跳板。蔡松廷說，大企業往往較難攻破，但中小型供應商的資安防護未必完整，因此「先打掉供應商，再打掉主要目標」也是駭客常見手段。

攻方0成本、守方輸不起 專家籲危急漏洞「系統先下線」

針對企業是否應以「用AI對抗AI」防禦，蔡松廷認為，這種說法有點不負責任，畢竟攻擊方靠AI全自動攻擊，成功1次就獲勝，就算失誤也是0成本；但防守方扛著失敗1次就要付出重大代價的壓力，還要面對AI可能誤判、以及系統權限等風險管理問題，實務上難以授權AI全自動防禦，企業仍須謹慎判斷、決策，並考量人力防守問題。

蔡松廷指出，「有漏洞就趕快修」看似簡單，卻是企業眼前最大難題。以微軟為例，光是10月就修復1400多個漏洞，「破紀錄的多」。但企業面對大量漏洞修復，為避免系統更新後影響營運，往往須先在非核心設備測試，再逐步部署至重要系統，過程可能耗時數天，這段期間等於暴露在遭攻擊的風險中。

因此，他提出2點建議，首先是投入更多資源管理漏洞，包括掌握最新漏洞資訊、評估影響及建立應變能力；第2，必須盤點出重要資產並優先保護，「你沒辦法、也來不及保護所有東西」，須依受攻擊系統的重要性決定修補順序與方式。

蔡松廷舉例，日本首相高市早苗日前針對PHP漏洞發文指出，若難以及時修補，暫時關閉網站也是降低風險的有效方法之一。他認為，這番話給資安團隊很大支持，畢竟核心系統下線可能中斷營運，過去資安團隊從來不敢這樣建議，但若漏洞危急又無法立即修補，或許可考慮讓「暫時下線」成為選項。

蔡松廷也說，AI防禦當然要做，像TeamT5除了透過人力尋找漏洞，也申請Claude Mythos模型測試內部系統，「這是無止境、定期性的任務」。

莒光科技顧問陳嘉宏也認為，從韓國金融機構的案例來看，既然已知駭客以AI攻擊，比起仰賴AI防守，不如主動運用AI模擬攻擊，找出系統漏洞、並評估最佳防禦的AI模型，也要將AI代理攻擊納入平時資安演練，檢驗防禦及應變能力。

慎防手機遭駭 專家籲即時更新、從官方平台下載APP

近期社群平台傳出多起網銀盜轉事件，金管會指出，與永豐銀事件不同，經銀行初步查報，這些轉帳都經雙重驗證完成交易，並非銀行端遭駭客入侵；至於是否為民眾手機遭駭客或惡意程式入侵，由警方調查。

蔡松廷分析，駭客確實可能入侵甚至控制手機，但一般人不容易察覺，因此最基本也最重要的防護，就是即時更新APP、手機作業系統及網頁瀏覽器，更新後中毒機率會下降很多。

蔡松廷也提醒，近期北韓駭客常以假面試、假徵才訊息釣魚，應慎防點擊釣魚郵件與訊息；也要避免點擊不明連結或透過網頁廣告下載軟體，應從AppStore、Google Play等官方管道安裝APP；另外，密碼不要重複使用，可善用iPhone密碼管理工具「密碼」，並定期備份重要資料，也可安裝防護軟體防禦。

陳嘉宏指出，民眾若曾下載來源不明的AI APP，或為看影片、完成任務而下載應用程式，務必檢查手機設定有無異常。以iOS為例，可開啟「隱私權報告」，查看APP連線時間、網址及服務是否可疑；Android用戶則可檢查無障礙功能相關設定是否遭異常開啟，或連結可疑應用程式。

陳嘉宏也說，若發現網銀帳戶遭異常轉帳，應第一時間保留截圖、向銀行反映並報警，若對銀行處理方式有疑慮，也可透過金管會民意信箱申訴。

陳嘉宏也建議檢查LINE安全設定，包括開啟「偵測可疑網站」功能；綁定電子郵件及Apple或Google帳號，以利帳號遭盜時有機會復原；也應定期查看「連動中的應用程式」及「裝置」設定，移除不再使用的授權，並確認有無可疑裝置登入。

針對資安事件頻傳，民眾如何面對個資外洩風險。蔡松廷表示，「個資外洩在這個時代已經無法避免」，民眾應提高警覺，意識到個資可能遭惡意利用，遇到假冒檢警等各式詐騙電話時才能冷靜辨識。