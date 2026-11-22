輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭任執行長後，輝達與台積電等6家台廠擴大結盟，頗有穩定供應鏈軍心意味。專家指出，輝達已向市場證明技術護城河與供應鏈執行力，具備高度制度化韌性；進入「後黃仁勳時代」，輝達在全球AI算力賽道絕對主導地位，短期仍難以撼動。

後黃仁勳時代 輝達擴大結盟台廠供應鏈

黃仁勳因婚外情牽涉疑似中國間諜疑雲辭去輝達總裁、執行長及董事職務後，市場關注輝達與台廠供應鏈合作動向。輝達18日宣示擴大與台積電、鴻海、矽品、京元電、景碩、欣興等6家台廠合作，透過增加現金投資和簽訂多年期合約等方式，在台灣擴大載板、先進封裝、晶圓及委託製造等領域製造產能，支援人工智慧（AI）基礎設施建置。

輝達先前已與聯發科宣布深化合作，同時投資聯發科35億美元海外可轉換公司債（ECB）。

輝達指出，透過與供應鏈合作，持續以既有製造基礎，為長期成長奠定基礎，擴大零組件、先進封裝及系統生產等領域的產能，提升目前及下一代加速運算平台的生產規模。

供應鏈廠商指出，輝達積極確保先進封裝產能，主要是降低受產能瓶頸影響，相關瓶頸已延誤產業的AI系統交付速度。

AI算力供不應求 台廠綁定輝達築高競爭門檻

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真接受記者電訪分析，AI算力需求仍遠大於供給，台廠以數十億美元規模的長約和擴產計畫，直接綁定輝達新一代VeraRubin晶片平台製造，鞏固台廠供應鏈未來數年在先進製程、先進封裝、載板等的訂單能見度，並築高競爭門檻，防止對手分食市場。

劉佩真指出，受惠大型雲端服務業者與新興AI雲端客戶持續擴大基礎建設，輝達新一代Vera RubinNVL72平台已開始出貨，推升輝達整體供應承諾金額大幅攀升至3900億美元，顯示未來幾季訂單能見度仍佳。

輝達攜台廠建命運共同體 國際大廠搶抱台廠供應鏈

不僅輝達積極綁定台廠供應鏈，包括超微（AMD）、以及雲端巨擘（CSP）布局的特殊應用晶片（ASIC）架構，也搶先與台廠供應鏈「抱緊緊」。

例如AMD在5月宣示投資台灣產業體系超過100億美元，攜手日月光、矽品及力成等布局2.5D先進封裝產能，合作欣興、南電及景碩布局IC載板，加速建置AI基礎設施。

此外，亞馬遜（Amazon）在9月參與AI伺服器PCB大廠金像電私募，記憶體廠南亞科3月底獲SK海力士（Hynix）子公司Solidigm、晟碟（Sandisk）子公司、鎧俠（Kioxia）及思科（Cisco）等4家客戶參與私募，半導體矽晶圓廠環球晶11月可轉債由美光全額認購。

台廠也加入投資國際AI新創公司，例如台積電透過子公司TSMC Partners以每股83美元，取得Anthropic普通股602萬4096股，總金額約5億美元，持股比重0.03%。

劉佩真指出，這證明台廠半導體生態系及無可取代的技術架構和商業規模，受全球科技巨擘廣泛認同。

劉佩真表示，輝達與台廠供應鏈的跨海擴大結盟，建構了「台灣製造、輝達設計」的「命運共同體」，在輝達高層更迭過渡期提供穩定基礎，這也證實了台廠供應鏈訂單持穩甚至擴大，並未因輝達「換將」而停滯或轉單，更鞏固短期內市場對AI基礎設施建置進程的信心。

黃仁勳去職AI供應鏈訂單無虞 接班未定仍有變數

劉佩真指出，黃仁勳去職風波後，短期內台灣半導體及AI相關供應鏈訂單不受影響，主要是先前輝達訂單排程早已規劃，也與台灣業者簽訂長期合約，加上輝達代理執行長克瑞斯（Colette Kress）強調持續與台灣供應鏈緊密合作。

不過劉佩真指出，後黃仁勳時代輝達領導力與公司治理不確定性，短期內雖由克瑞斯穩住陣腳，但永久執行長的全球遴選結果未定，未來新任領導者能否維持過去高強度的技術遠見、供應鏈議價力與生態系凝聚力，仍是未知數。

中長期觀察，劉佩真分析，重點在輝達正式接任的執行長，對於產業前景、產品技術藍圖規劃、以及對供應鏈合作的想法為何，以及美國是否對輝達施壓等變數，考驗台廠供應鏈韌性及分散風險等規劃。

劉佩真指出，黃仁勳時代輝達與供應鏈台廠不僅密切合作、更有情感上的連結；未來台廠與輝達的合作關係可能「去感情化」，台廠未來須更展現台灣半導體及AI供應鏈在技術層面的無可替代性，持續關注美國嚴控對中國禁令進展，是否影響台廠出貨的合規成本。