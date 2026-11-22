美國財政部長貝森特表示，「適當的晶片管制措施已經到位，遠端存取也已經受到限制」，認為不需要再對較舊款的輝達晶片銷往中國大陸加碼限制，輝達的Ｈ二○○晶片是可以賣給大陸的。

貝森特剛隨美國總統川普結束亞洲行，川普這趟在深圳與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁會面。貝森特的說法，代表美國對大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片政策在峰會後維持不變。

黃仁勳此前曾成功遊說川普政府放寬輝達晶片出口限制，讓公司得以在取得許可後，向大陸出售部分ＡＩ晶片。隨著相關爭議延燒，華府是否重新檢視對中出口政策，也受到關注。

貝森特說，輝達的Ｈ二○○晶片是可以賣給大陸的「門檻級」晶片，相關政策「照計畫延續」。

至於輝達表示已停止對大陸出售Ｈ二○○晶片，他回應「我不預期政策會有任何改變」。

貝森特所說的遠端存取限制，是指美國商務部本周公布的新規定，針對大陸企業透過海外資料中心租用先進算力的漏洞，並要求出口先進晶片到新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等國須先取得許可。

貝森特說，川普總統制定政策時說得非常清楚，以Ｈ二○○晶片劃下非常明確的界線，並認為這就是大陸應該能取得的技術等級，大陸正試圖建立自有晶片技術體系，因此對Ｈ二○○的訂單相當有限。他認為，大陸在相關技術上「可能仍落後很多年」。

貝森特的說法並不代表Ｈ二○○可以不經審查自由出售。

黃仁勳離職後，輝達董事會已成立國家安全與出口管制監督委員會，該委員會將負責監督出口管制相關事務，並接受外部專家提供法律、國家安全及貿易合規建議。