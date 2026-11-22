美國總統川普廿日指稱，他訪問深圳時，有和中國大陸國家主席習近平談到輝達共同創辦人黃仁勳最近發生的事，習近平也認為，黃仁勳是傑出人才。川普直言，要是輝達夠聰明，就該接受黃仁勳道歉，讓他回來。

川普說，黃仁勳做了一些糟糕決定，但他的確是傑出人才；「美國必須保護我們的頂尖人才，黃仁勳就是其中一位。對任何國家來說，這類人才永遠都嫌不夠多」。川普表明，美國是給人們第二次機會的國家，輝達對美國很重要，讓美國處於領先外國其他公司十年的地位。

川普將黃仁勳與特斯拉及太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克相提並論，並表示自己也曾支持馬斯克。

川普還說，他想看到黃仁勳鄭重道歉與重返輝達；川普稱讚黃仁勳是世上真正最傑出的人才之一；黃仁勳打造輝達先進人工智慧晶片Blackwell，「我們不希望任何國家，無論中國或其他國家取得Blackwell；這是最新的晶片」。

川普表示，只希望對大陸出口較舊款的晶片，大陸自己也會製造晶片；若美國不賣，大陸就會自己製造。這也是黃仁勳常提到的理由。

不過，這次隨川普訪中的美國財長貝森特廿日接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問指稱，川普在深圳和習近平會面時，並未談到黃仁勳。

貝森特上周接受美國福斯新聞頻道節目「周日早晨談未來」訪問時也明言，輝達董事會在尋找新領袖時，必須從外部尋找。單就該公司內部發生的事來看，輝達高層需大刀闊斧的改組及變革。