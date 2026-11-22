研調機構TrendForce（集邦科技）指出，2028年共同封裝光學（CPO）能否放量，關鍵在2027年能否縮短光學測試時間並導入光纖被動對位，價值正轉向測試設備業者。檢測設備廠惠特（6706）正將LED精密量測技術移植至矽光子領域，搶攻新一波檢測商機。

集邦分析，2028年矽光子晶圓需求將接近2027年已認證產能的兩倍，新平台認證需一至兩年。隨AI叢集跨機櫃擴張，2028年AI晶片間互連（Scale-up）光互連頻寬占比將升至近兩成，帶動CPO與近封裝光學（NPO）光引擎出貨突破6,000萬顆。

集邦點出，光纖陣列單元（FAU）等耦合元件的對位精度與良率是切入關鍵。傳統可插拔光模組多在組裝後測試，但CPO將光引擎與晶片高度整合，單一通道失效恐致整顆晶片報廢，迫使測試前移至晶圓級（Wafer-level），光電同步量測使測試時間倍增。

迎戰矽光子平台認證潮，惠特已推出涵蓋Lens及FAU光形檢測、高精度耦光貼合、光子積體電路（PIC）晶片測試等三大核心設備，其中光斑檢測技術更已驗證超過80通道，直接命中CPO耦光與測試痛點；同時利用既有產能提供光通訊雷射晶片測試至最終光學檢測（AOI）代工服務。