華邦（2344）今日舉辦「永續供應鏈管理論壇」，以「從源頭到循環，共築水韌性與資源永續循環」為主題，邀請重要供應商夥伴參與，聚焦循環經濟與水資源管理兩大議題，透過專題分享與實務交流，深化供應鏈永續合作。同時，表揚在資源循環與社會影響力方面表現傑出的供應商，攜手落實「Go Green and Circular」理念，共創永續價值。

本次論壇邀請專業研究機構分享循環經濟產業趨勢與發展，並由華邦分享長期推動水資源管理的實務作法與經驗，包括運用人工智慧（AI）優化廢水處理系統，以及推動廢水資源化管理，持續提升水資源使用效益。華邦中科廠亦於 2026 年榮獲環境部「淨水永續－水處理卓越獎」，展現公司在水資源管理領域的實踐成果。透過經驗分享與交流，華邦期望攜手供應鏈夥伴深化水資源管理與循環經濟的應用，共同提升供應鏈永續韌性。

論壇中，華邦頒發永續傑出供應商獎項，肯定供應商夥伴在永續發展上的投入與具體成果。其中，JX Advanced Metals 與華邦合作推動金屬靶材閉鎖循環計畫，促進材料回收再利用，獲頒「循環材料卓越獎」；南茂科技則與華邦共同辦理「矽手相鏈，永續籃球」活動，將回收再生材料應用於永續籃球製作，並捐贈予偏鄉及非山非市學校，結合資源循環與教育關懷，獲頒「社會影響力卓越獎」。

此外，華邦今年首度與供應鏈夥伴參與國科會「2026 臺灣科普環島列車」，整合半導體供應鏈資源，規劃互動式科學體驗活動，讓學童透過實作認識半導體相關知識，促進科普教育推廣。為感謝供應商夥伴共同投入科普教育，華邦亦於論壇中頒發感謝狀，肯定合作夥伴對科技教育的支持，攜手擴大供應鏈的正向社會影響力。

展望未來，華邦將持續深化永續供應鏈管理，攜手供應商夥伴推動低碳轉型、循環經濟、水資源管理及社會共融，透過技術創新與跨企業合作，持續提升供應鏈韌性與永續競爭力。