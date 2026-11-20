儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片暨AI運算儲存解決方案領導廠商群聯（8299）今日宣布推出全新 Pascari Space 太空專用 SSD 解決方案，正式拓展商業太空應用及太空軌道基礎設施儲存市場。

群聯此系列產品將於本週舉行的 SC26 超級電腦大會中展出。Pascari Space 建立於群聯超過26年的 NAND 儲存技術研發經驗及經過太空任務驗證的儲存技術基礎之上，並結合 Phison IMAGIN+ 客製化 NAND 儲存解決方案與 ASIC 設計服務，針對不同太空任務需求量身打造專屬儲存方案，協助客戶因應太空極端環境所帶來的嚴苛挑戰。

群聯表示，隨著地面資料基礎設施面臨日益沉重的電力消耗、散熱需求、實體空間限制及天然災害風險，企業與商業機構正積極探索更多元的關鍵資料保護方式。同時，太空發射成本持續下降，也加速太空軌道基礎設施及衛星應用發展，帶動新興太空經濟逐步成形。從環境監測、森林砍伐防治，到太空探索及科學研究，各類應用持續拓展，進一步推升市場對高可靠度、高效能太空儲存技術的需求，以確保資料能在太空極端環境中安全運作。

群聯憑藉已獲太空任務驗證的技術實績，持續拓展太空儲存應用。旗下儲存技術已搭載於 NASA 火星探測車（Mars Rover），並於 2025 年透過與 Lonestar Data Holdings 合作，導入 全球首批部署於月球的資料中心硬體。這些重要里程碑驗證了群聯 Pascari SSD 的太空任務實績，並達到技術成熟度第 9 級（Technology Readiness Level 9，TRL-9）。在此基礎上，群聯進一步推出可依任務需求彈性配置的 Pascari Space SSD，針對資料完整性、耐用度及系統強韌性進行設計，滿足太空任務中設備故障往往難以修復的嚴苛要求。

群聯執行長潘健成表示，太空正迅速成為下一個重要的資料基礎設施發展領域，但太空SSD儲存設備在飛行任務中所面臨的挑戰，遠高於地面系統的基本需求。透過 Pascari Space SSD系列，群聯將儲存技術專業延伸至太空領域，讓客戶能依據不同任務需求客製化儲存方案，而不必再受限於固定規格的產品。從攸關太空飛行安全的關鍵儲存系統，到太空軌道資料中心，群聯正協助建立下一世代太空基礎設施所需的核心技術。」