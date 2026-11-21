研調機構TrendForce昨（20）日公布11月下旬面板報價預測，第4季進入傳統淡季，終端需求轉弱，預期11月電視（TV）、監視器（MNT）及筆電（NB）等三大應用面板價格全面持平，台系面板廠群創（3481）、友達及彩晶等本季營運承壓。

TrendForce研究副總范博毓指出，11月電視面板轉入淡季循環，第4季主要電視品牌採購動能預估季減約6%。面板廠雖透過減產控管供給，並以零組件成本上升作為漲價理由，但一線品牌及進行年末庫存調整的小型品牌與ODM客戶皆難以接受。

買賣雙方拉鋸下，11月電視面板價格預估全面持平，各主流尺寸價格區間與均價均與前月相當，65吋價格區間落在166至176美元、均價維持173美元，55吋介於116至126美元、均價123美元，43吋為61至65美元、均價63美元，32吋則為34至36美元、均價35美元。

資訊電子（IT）面板第4季出貨修正幅度更大。監視器面板出貨預估季減近10%，部分面板廠因MNT獲利率持續虧損且零組件成本墊高，積極釋出漲價意願；但受限於需求疲軟及電視面板未能領漲，短期調漲難度高，11月報價維持平盤，27吋與23.8吋均價分別為63.6美元及51美元。

筆電面板受庫存影響最深，第4季出貨動能預估大減逾20%。