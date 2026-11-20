經濟部與國科會於20日宣布國內「次世代通訊實驗網（6G-FORMOSA）」全面啟用！全球6G發展正由前瞻研發邁向系統整合與跨國場域驗證，經濟部產業技術司推動工研院與國內外共18家產學研夥伴建置，已成功串聯歐盟、英國等國際6G實驗網與Eutelsat OneWeb、SES國際衛星營運商，打造接軌國際的測試驗證樞紐，共同建構次世代通訊產業鏈，搶進全球6G商用市場。

經濟部政務次長江文若表示，國際6G標準預計於2029年釋出，根據國際市調機構預估，2035 年全球 6G 市場規模將達 875 億美元，目前正是技術研發與國際標準構建的黃金期。

臺灣具備極為完整的資通訊與半導體供應鏈，面對6G龐大的技術複雜度與投資風險，經濟部在「五大信賴產業」政策下，與國科會協作「次世代通訊科技發展方案」，先期投入6G及通訊衛星技術、關鍵晶片與實驗網路發展，在國際標準組織3GPP於 2029年確立第一版6G標準前，搶占國際6G市場先機。

經濟部產業技術司積極協助產業提前布局關鍵技術、推動場域驗證及深化國際合作。除透過補助鼓勵企業投入前瞻研發外，近年更積極與歐盟及英國的實驗平台合作，採用國內跨廠商的自主通訊技術，建構國際級的 6G實驗網，讓國內廠商不必單打獨鬥或承受高昂研發風險，就能在國際標準底定前提早對接國際。

經濟部指出，全新啟用的「次世代通訊實驗網」由聯發科技、和碩、明泰、啟碁、濰元、工研院等18家產學研共同投入，以網路戰情室整合「通訊感知融合、高效節能、智慧網路、3GPP非地面網路及多軌道寬頻衛星」五大主題。目前已累計協助20家國內業者進行技術驗測。

此外，實驗網首度引進美國VIAVI 與西班牙馬拉加大學（Universidad de Málaga, UMA）等國際驗測能量，攜手中華電信、仁寶、智宏網、鐿鈦、泰雅等臺廠，完成「6G通感融合基地台低空無人機偵測」與「3GPP非地面網路手機直連衛星即時傳送救援訊息」兩項國際合作在臺驗測，展現臺廠在次世代通訊關鍵零組件與系統的堅強實力。

經濟部強調，透過跨國6G實驗網合作，臺灣已成為歐盟在全球 6G 研發與驗證生態系中不可或缺的策略合作夥伴。同時深化臺歐雙邊官方合作，2027年將與歐盟執委會通訊網路暨科技總署（DG CONNECT），共同啟動「臺歐盟 6G 聯合徵案」，初步規劃專注於 6G晶片、AI-RAN、ISAC等產業技術研發與驗測，同時經濟部將持續透過A+計畫經費全力支持獲選台廠，協助臺灣資通訊產業無縫對接國際 6G 生態系，強攻全球供應鏈核心地位。