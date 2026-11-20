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台積電投資Element Labs 斥資逾3.2億元
台積電（2330）今日代子公司Emerging Fund, L.P.公告投資Element Labs Ltd.，交易總金額：約 US$10佰萬元（相當新台幣逾3.2億元）。取得具體目的或用途為長期投資。
台積電公告事實發生日：115/11/20~115/11/20，核決層級：依子公司核決權限民國115年11月20日，(1)交易數量：360,461股；(2)每單位價格：每股US$27.74元。由Emerging Fund之General Partner依特別股投資合約決定。持股比率低於10%。
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