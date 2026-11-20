台灣電力與能源工程協會20日舉辦第八屆「電網人才發展聯盟獎學金」暨第七屆「劉書勝紀念獎」頒獎典禮。協會名譽理事長劉文雄致詞時表示，電力不再只是「點亮一盞燈」，它不但支撐算力的競爭，更牽動產業布局；他希望藉著獎學金和紀念獎項，鼓勵專業人才的投入與傳承，並推動電力能源產業搭上AI發展列車，創造台灣新一波的成長動能。

2026-11-20 17:58