我國10月外銷訂單創歷史新高，其中包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等四大傳產訂皆呈兩位數成長，表現不俗。經濟部統計處長黃偉傑今日表示，傳產訂單主要還是受惠於AI供應鏈帶動。

黃偉傑分析，10月傳產訂單之所以有兩位數成長，除了基期低之外，還有價格因素，並有AI供應鏈帶動傳產效益。此外，中國大陸低價傾銷問題仍在。整體來說，傳產仍稱不上需求回溫，僅限AI供應鏈表現較亮眼。

經濟部指出，10月基本金屬製品接單23.4億美元，年增22.0%，主因AI供應鏈需求強勁，帶動銅箔及銅箔基板接單增加，加以鍍鋅鋼訂單延續，以接自美國增2.3億美元較多。

機械產品10月接單24.4億美元，為歷年同月新高、歷年單月第3高，年增36.3%，主因全球AI應用持續拓展，半導體業者擴大產能，帶動半導體設備及自動化設備訂單成長；以接自東協增2.8億美元、中國大陸及香港增2.1億美元較多。

塑橡膠製品10月接單15.4億美元，年增10.8%，主因部分電子工業用塑膠製品需求續增，加上原料成本增加墊高產品售價，致接單成長；以接自美國增0.3億美元、東協與中國大陸及香港均各增 0.2億美元較多。

化學品10月接單17.3億美元，年增19.5%，主因 AI 供應鏈帶動部分電子上游材料及產業用化學品接單成長，加上國際油價 高於上年同月所致；以接自東協與中國大陸及香港均各增1.3億美元較多。